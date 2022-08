Eleonora Boi, lato ‘A’ incontenibile: il costume chiede aiuto – VIDEO

Eleonora Boi ci ha deliziato con un nuovo contenuto che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi di tutti quanti i suoi follower che non stavano aspettando altro se non un qualcosa che ha catturato inevitabilmente la nostra attenzione – VIDEO

A dire il vero anche noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi aspettavamo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non temete visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Buona visione.

Elenora Boi, visione da brividi: che spettacolo

Per Eleonora Boi le vacanze non sono assolutamente terminate. Lo dimostra il suo ultimo post che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere osservato con tutta la cautela di questo mondo. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità ed un fisico semplicemente perfetto. Tanto è vero che, in maniera molto simpatica, ci ha tenuto a precisare che nel filmato non è stata “maltrattata” nessuna sorella. Segno del fatto che, a riprenderla, ci ha proprio pensato l’altra sorella sarda. Quello che risalta agli occhi dei follower non può altro che essere il suo costume che mette in risalto le sue forme. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per arrivare. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Eleonora Boi, filmato paradisiaco: forme da urlo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@leo_boiboi)

Ed eccola qui, più sorprendente ed incantevole che mai. Sicuramente il mare ed il cielo azzurro fanno la loro parte, ma l’assoluta protagonista non può essere che lei che ci ha deliziato con un nuovo post. Inutile stare qui a ribadire che il contenuto sta ricevendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti i suoi fan che non vedevano l’ora di poter visionare tutto questo. Dall’isola di Tuerredda è davvero tutto. Alla prossima puntata con una delle nostre giornaliste preferite.