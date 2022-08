Diletta Leotta, la Story è rovente: il reggiseno non contiene nulla!

Diletta Leotta fa impazzire tutti i suoi followers. La conduttrice di DAZN lascia discutere tantissimo i propri fan non solo con i post, ma anche con le storie Instagram. La sicula, infatti, ha fatto saltare il banco.

La Serie A è ritornata e con lei DAZN e quindi Diletta Leotta. La conduttrice, nonchè volto di “copertina” della nota piattaforma streaming.

La Leotta ha ripresto il proprio posto a bordocampo lo scorso 13 Agosto, quando ha accolto il nuovo “nascente” campionato di Serie A. La siciliana ha ricominciato da dove aveva finito la scorsa stagione. Il riferimento, però, non è geografico, ma al Milan. Infatti, la conduttrice, ha avuto modo di raccontare l’ultima gara della squadra rossonera in quel di Reggio Emilia. La partita non era ininfluente, ma decisiva nella corsa Scudetto. Il Milan ebbe la meglio del Sassuolo e così è stato proclamato campione d’Italia. La presenza della Leotta a bordocampo non ò casuale, ma è motivata dal fatto che la siciliana sia il volto di punta di DAZN.

Infatti, la Leotta, che collabora con DAZN da 4 anni e fin da subito è diventata la principale testimonial della piattaforma. La conduttrice, sin dal 2018, ha avuto come mission quella di accompagnare gli appassionati e gli abbonati fino al fischio di inizio delle partite. Al termine della partita, poi, la Leotta, insieme a degli ospiti e i protagonisti della gara, affronta l’analisi del match appena disputato. Un lavoro intenso, dunque, che, comunque, non le evita di poter rilassarsi per qualche ora. Proprio in questi momenti di relax, la Leotta utilizza molto il social network Instagram. La piattaforma accoglie sempre i tanti post che pubblica la Leotta.

Diletta Leotta, la storia è rovente: il reggiseno non contiene il lato A!

Diletta Leotta è molto attiva su Instagram, ma anche molto seguita. La siciliana, infatti, ha un numero di followers che ha abbondantemente sfondato il muro degli 8 milioni di followers. Un numero pazzesco che continua a crescere moltissimo. Questo, come già detto, è legato alla sua frequenza con cui posta nuovi contenuti multimediali. I suoi scatti sono molto apprezzati, basta leggere il numero di “mi piace” e di commenti sotto alle foto o ai mini vdeo. A far discutere della Leotta, a quanto pare, non sono solo i post del feed, ma anche le Instagram stories. L’ultima, infatti, è da impazzire. La Leotta è protagonista di un selfie in cui indossa semplicemente un bikini beige. Il reggiseno è in netta difficoltà nel contenere un il “Lato A”.