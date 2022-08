Nikita Pelizon, il perizoma è di pizzo: il VIDEO si fa rovente

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa tesi. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che ci piace

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di Nikita Pelizon. Davvero non sappiamo più cos’altro dire in merito alla nota influencer che continua ad avere un grandissimo successo su Instagram. In particolar modo con il suo ultimo post che sta facendo molto discutere. Ovviamente nella maniera positiva che piace a tutti quanti noi. Un filmato che bisogna guardare e riguardare in più di una occasione e soprattutto con la massima attenzione. Lo spettacolo è servito. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Nikita Pelizon, forme devastanti: il filmato è da brividi

E’ anche vero che nel corso di quest’ultimo periodo ci ha regalato delle vere e proprie perle che custodiremo sempre nel nostro cuore, ma la sua ultima opera d’arte supera abbondantemente tutto quello che in precedenza ci ha regalato. Da vedere e rivedere fino a quando non ci basta mai. Nikita, anche in questa occasione, si è davvero superata con un post a dir poco incredibile. Inutile ribadire che la stessa sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che le fanno sentire la loro vicinanza ai suoi capolavori. Se non avete ancora visto il suo post e non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire il suo contenuto: adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Nikita Pelizon, VIDEO a dir poco rovente: il perizoma è di pizzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikita Pelizon (@nikitasemplicemente)

Davvero non sappiamo più cos’altro dire visto che abbiamo già esaurito tutti gli aggettivi e le parole che servono per poter descrivere la sua inimitabile bellezza. Il suo intimo non può assolutamente passare inosservato: completamente di pizzo e, allo stesso tempo, decisamente provocante. Un qualcosa che veramente ti entra dentro e ti manda completamente al tappeto. Forme decisamente al top e contenuto di altissimo livello.