Ceballos prenotato in Serie A: colpo a zero per il 2023 di una big

Dani Ceballos può sbarcare la prossima estate in Serie A: il centrocampista si libererà a zero dal Real Madrid, ecco chi è in pole

Nel 2017, aveva disputato un grandissimo europeo Under 21 con la maglia della sua Spagna, venendo eletto miglior giocatore del torneo. Gli iberici persero poi la finale con i pari età della Germania, ma per Dani Ceballos l’avvenire calcistico sembrava più che luminoso.

Ceballos, rettilineo finale per la sua avventura al Real Madrid: sarà l’ultimo anno

Centrocampista completo, in grado di giostrare più o meno in tutti i ruoli, bravo nella gestione del pallone, nell’interdizione e nelle incursioni offensive, non a caso era stato notato e acquistato dal Real Madrid. Dove però, di fatto, non è mai riuscito a esplodere, anzi. Solo 23 presenze nella prima stagione, leggermente meglio nella seconda con 34, ma senza emergere. Tanto è vero che per due anni è finito in prestito all’Arsenal. In Inghilterra, buona continuità in campo, ma anche lì, senza picchi particolari. Poi il grave infortunio patito alle Olimpiadi di Tokyo, che l’anno scorso, al ritorno al Real, lo ha costretto ad appena 12 presenze totali. E ora, il suo contratto con i ‘Blancos’ è in scadenza a giugno dell’anno prossimo. Il Real vorrebbe giungere al rinnovo, ma il giocatore si guarda intorno alla ricerca di una nuova occasione. Questa estate il suo addio non si è concretizzato, ma il prossimo anno sarebbe libero, a parametro zero, di scegliere per chi firmare. E un calciatore del genere, che l’anno prossimo compirà 27 anni, è ancora perfettamente in grado di fare la differenza, tanto è vero che il nostro campionato ci pensa, eccome.

Ceballos, ‘asta’ milanese nel 2023: l’Inter è in pole position, ma il Milan…

L’Inter sembrerebbe in vantaggio e con lui potrebbe mettere le mani su un polivalente in grado di alzare di parecchio l’asticella del rendimento a centrocampo. L’ingaggio, non particolarmente elevato – da poco più di 3 milioni di euro – gioca a favore dei nerazzurri e di Marotta, che come sempre cerca di lavorare con grande anticipo a una operazione a parametro zero, spesso rivelatesi vincenti. Ma può scatenarsi il derby cittadino con il Milan, che a sua volta vorrebbe portare a casa un calciatore ideale per caratteristiche per il proprio gioco. Maldini, in questi anni, ha sfruttato spesso il suo ascendente per convincere i giocatori poi acquistati sul mercato a scegliere i rossoneri. Vedremo che cosa succederà stavolta.