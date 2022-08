Elisabetta Canalis, perizoma in vista e tutti non staccano lo sguardo

Elisabetta Canalis, mini bikini e scatti da capogiro: l’ex velina continua a far sognare i fan. Il suo ultimo post è da sogno!

Tra lo stupore generale, non possiamo non segnalare l’ultimo contenuto postato dalla splendida Elisabetta Canalis sui social. L’ex velina continua a stupire ed incantare i suoi followers tra foto e video aggiornamento sul suo profilo Instagram.

Del resto non c’è da meravigliarsi se la bellissima Elisabetta incanta i fan anche sui social. Ha letteralmente segnato un’epoca dello spettacolo in TV, entrando di prepotenza nel cuore di numerosi fan in Italia e nel mondo. La storia d’amore con il bomber Christian Vieri prima e George Clooney poi hanno dato vita a veri e propri romanzi raccontanti nei salotti più chiacchierati della TV italiana. Elisabetta Canalis, seguitissima su Instagram con oltre 3 milioni di fan su Instagram, ogni giorno fa impazzire i fan con post giornalieri e video che balzano all’occhio dei followers. Una carriera sempre in crescita quella di Elisabetta Canalis, che ora vive negli Stati Uniti dopo aver lavorato per anni in Italia tra Serie tv, film e show televisivi. Tutte avventure che hanno costruito una popolarità incredibile, portata avanti anche sui social fra grandi sponsorizzazioni, pubblicità e foto da restare a bocca aperta.

La Canalis fa impazzire tutti: ecco l’ultimo capolavoro

I contenuti che posta quotidianamente rendono omaggio ad una donna sempre più affermata anche sui social. Con il suo fisico impeccabile, lo sguardo e i capelli al vento rendono ancora più affascinante la showgirl sempre più famosa anche in America ma sempre legata alle sue origini. Lunghe sedute di allenamenti spesso postate sui social, insieme ad una serie di foto che hanno mandato in tilt in web. Elisabetta Canalis è una delle donne più amata fra tante incredibili bellezze. L’ultimo post impazza sul web dove, tra like e commenti, la Canalis è sempre al top della forma, una bellezza unica nel suo genere. Direttamente dal Sierra Nevada, al confine tra la California ed il Nevada, la splendida ‘littlecrumb_‘ fa impazzire tutti con il suo perizoma: visione spettacolare a cielo aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Il Lago Tahoe a far da cornice al triplo scatto postato dalla splendida Elisabetta Canalis. Bikini sottile e forme decisamente bollenti, con uno scenario da togliere il fiato per qualità e bellezza. Ormai la Canalis è alla ribalta in tutti i sensi: che sia l’America o qualunque altro continente, con la sua bellezza travolgente riesce sempre a farsi amare da tutti.