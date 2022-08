Ana Mena, microfono in difficoltà: il vestito si apre in maniera devastante

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e con risultati a dir poco eccezionali. Ovviamente stiamo parlando di Ana Mena che continua a deliziarci con i suoi post che stanno avendo un bel po’ di successo – FOTO

Come in questo caso: basti pensare che il contenuto sta raccogliendo quello che merita, ovvero tantissimi follower che stanno lasciando un bel “like” ed anche un commento di approvazione per una delle nostre cantanti preferite che continua a mandarci completamente fuori di testa. Ancora una volta. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo arrivati decisamente a livelli incredibili.

Ana Mena, il vestito si apre all’improvviso

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui siamo decisamente su livelli altissimi. Tutti in piedi per la cantante spagnola che ci ha deliziato, nuovamente, con un nuovo contenuto fin troppo da urlo. Negli ultimi mesi abbiamo avuto di apprezzarla e di (soprattutto) vederla all’opera nell’ultimo Festival di Sanremo dove ha fatto ballare e cantare con la sua ‘Duecentomila ore‘. Un brano che continuano a cantare anche sulle spiagge italiane. I suoi follower, però, sono rimasti decisamente incantati per via del suo nuovo post che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Uno scatto che ci ha mandato completamente in tilt. Già, anche a noi della redazione che siamo rimasti decisamente senza parole. Non sappiamo davvero cos’altro dire in merito. Questa volta lasciamo a voi i commenti in merito. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di annullare tutti i vostri impegni visto che dovete concentrarvi esclusivamente su quello che a breve vi faremo vedere. Da rimanere senza parole. Buona visione.

Ana Mena, vestito esplosivo: microfono chiede aiuto – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Non vi stavamo affatto mentendo: il suo look non poteva assolutamente passare inosservato. Il microfono appare decisamente in difficoltà. Il nero è un colore che le sta decisamente a pennello, proprio come il suo vestito che sembra quasi stia per esplodere da un momento all’altro. Semplicemente da applausi, nulla da aggiungere.