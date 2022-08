Ilary Blasi, il costume va via: seduzione irresistibile - FOTO

Ilary Blasi in uno scatto altamente provocante, la conduttrice toglie la parte superiore del costume e ci fa sognare ad occhi aperti

Passano gli anni, ma la bellezza e l’eleganza di Ilary Blasi restano sempre uguali. La conduttrice tv si è affermata, negli anni, come uno dei personaggi più popolari e amati del piccolo schermo e alle sue spalle può già vantare una carriera di notevolissime soddisfazioni. Di strada ne ha fatta, eccome, da quando l’abbiamo conosciuta ad alti livelli sul piccolo schermo come ‘Letterina‘ di ‘Passaparola‘.

Ilary Blasi, la fine di un’epoca: addio a una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo

Un ventennio fa, diventava celebre come ballerina nel popolare quiz show condotto da Gerry Scotti, per poi diventare rapidamente una conduttrice di grandissimo successo, che ha legato il suo volto ad alcuni dei programmi più seguiti dagli italiani. Nel suo curriculum può vantare la conduzione di Grande Fratello Vip, Le Iene, L’Isola dei Famosi e il Festivalbar, un ‘palmares’ di tutto rispetto. Famosissima e seguita con grande affetto, logicamente, anche sui social, con oltre due milioni di followers su Instagram, Ilary è diventata un’icona del mondo dello spettacolo anche per aver vissuto, insieme a Francesco Totti, una delle storie d’amore più celebrate dai fan. Ma tutto questo ormai è solo un ricordo: una delle notizie principali del gossip calcistico e non solo, riguarda proprio la rottura tra i due, avvenuta dopo vent’anni vissuti insieme e che ha occupato tutte le cronache estive. E’ la fine di un’era, per molti, sicuramente una svolta nella vita di entrambi, che ora dovranno occuparsi della separazione e cercare di gestirla al meglio nell’interesse dei figli.

Ilary Blasi, fascino intramontabile: senza veli scatena gli ammiratori

Intanto, Ilary prova a distrarsi regalando agli ammiratori uno scatto che ci ricorda quanto il suo fascino sia sempre in grado di lasciare il segno. Un saluto all’estate estremamente speciale e peculiare, per la fantastica Ilary. La Blasi si esibisce in un chiaroscuro micidiale senza veli. Coprendo il suo lato A al naturale con le sue braccia, ma la visione basta e avanza per far volare la fantasia dei fan. Indossando solo la parte inferiore del costume, Ilary si conferma, in ogni caso, in splendida forma. Una silhouette invidiabile e sinuosa che scatena gli applausi del web da ogni direzione. I complimenti e i like fioccano, per la intramontabile Blasi.