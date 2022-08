Stipendio ridotto e ok all’Inter: colpo nerazzurro

La dirigenza dell’Inter può essere soddisfatta: ecco che arriva il difensore tanto richiesto da Inzaghi per completare il reparto arretrato.

La dirigenza dell’Inter lavora con fiducia in vista della chiusura del calciomercato. Ultimi colpi per i nerazzurri che, intanto, hanno sistemano la difesa. Nelle prossime ore arriverà il difensore tanto richiesto da Inzaghi per sistemare il reparto arretrato.

I nerazzurri dovranno risolvere la situazione contrattuale di Milan Skriniar. Come ribadito più volte dall’A.D. Giuseppe Marotta, il difensore slovacco non si muoverà da Milano, rispedendo al mittente le proposte ricevute per l’ex Sampdoria. Il contratto scadrà tra un anno, ma già a Gennaio il difensore slovacco potrebbe prendere accordi con un’altra società per un suo trasferimento a parametro zero. Di certo le pretendenti non mancano, con l’Inter che deve per forza di cose rinnovare il contratto di Milan Skriniar prima che sia troppo tardi. La dirigenza però ha rassicurato Inzaghi, dando al mister delle garanzie tecniche. Dopo le prime due partite di campionato, ecco che alla terza giornata arriva il primo stop dell’Inter di Inzaghi. Sconfitta per 3-1 contro la Lazio, con i tifosi infuriati con il tecnico per la scelta dell’11 iniziale schierati contro i biancocelesti. Per l’Inter non c’è tempo di riflettere dato il turno infrasettimanale, da sfruttare per scacciare via i primi dubbi saliti a galla dopo la gara contro la Lazio.

Inter, in arrivo il nuovo difensore: Inzaghi può esultare

Tenendo conto della situazione finanziaria, in casa Inter su opera sul mercato con estrema prudenza. I nerazzurri però, hanno chiuso la trattativa per il nuovo difensore per la gioia di Inzaghi. Il tecnico finalmente avrà a disposizione il suo pupillo, Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio vestirà i colori dell’Inter almeno per questa stagione. Nelle ultime ore Chalobah è stato bloccato dal Chelsea su ordine del tecnico Tuchel, mentre il Borussia Dortmund per Akanji non scende sotto la valutazione di 20 milioni di euro. Ecco che a spuntarla è stato l’esperto difensore centrale della Lazio, che arriverà con la formula prestito gratuito.

A far sbloccare la trattativa, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, proprio lo stesso Acerbi: Lotito chiedeva un prestito oneroso pari alle mensilità di luglio e agosto del calciatore. L’Inter non era d’accordo e allora il centrale classe ’88 pur di definire il suo passaggio in maglia nerazzurra ha deciso di rinunciare a questi due mesi di stipendio.