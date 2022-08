Perizoma minuscolo e Giorgia Palmas bollente in acqua

La bellissima Giorgia Palmas ci manda cartolina dalle Bahamas: perizoma stretto e scatto bollente, un vero spettacolo della natura.

Nel bel mezzo delle sue vacanze alle Bahamas, Giorgia Palmas ci lascia senza parole con uno scatto senza senso. Seguitissima anche suoi social, la Palmas sa sempre come far impazzire i suoi fan e, l’ultimo contenuto postato poche ore fa, n’è la dimostrazione.

In tantissimi iniziarono a seguire la Palmas già nel 2011 quando ha messo in mostra tutta la propria intraprendenza. Con il suo sorprendente animo selvaggio all’interno dell’Isola dei Famosi, è riuscita a trionfare, salendo nuovamente alla ribalta. Nonostante i quarant’anni compiuti lo scorso marzo, la showgirl sarda è tra le influencer italiane più attive e seguite dei social, mantenendo costantemente aggiornati i suoi followers con storie e scatti quotidiani. L’ultimo post della modella non è certamente passato inosservato ai suoi fan, rimasti totalmente folgorati difronte allo scatto della bellissima Giorgia. Dal clamoroso secondo posto ottenuto a Miss Mondo 2000 ad appena 18 anni, alla conduzione dello storico programma “Il processo di Biscardi“. Giorgia Palmas è da oltre vent’anni una delle showgirl più note del mondo dello spettacolo italiano. Merito anche e soprattutto della sua partecipazione come velina a Striscia La Notizia 2004-05.

Giorgia Palmas, dalle Bahamas con furore: che perizoma!

Estate per molti VIP significa vacanza: vale lo stesso anche per la splendida showgirl che, direttamente dalla Bahamas, ci regala l’ennesima perla della sue carriera. La bellissima Giorgia ha deciso di trascorrere alle Bahamas le vacanze assieme alle sue figlie, avute dalle relazioni con l’ex calciatore Davide Bombardini e l’attuale compagno Filippo Magnini, con cui è convolata a nozze lo scorso maggio. In questa vacanza, l’ex velina sta facendo scoprire le grandi meraviglie che queste splendide isole caraibiche hanno da offrire, senza mettere in secondo piano la sua straordinaria bellezza. L’ultimo post, come sempre, fa il pieno di like e di commenti, con tante interazioni positive per l’ex velina. Tenetevi forte, lo spettacolo è garantito quando in primo piano c’è la splendida influencer. Scatto da rimanere senza fiato e una cartolina con una protagonista d’eccezione: Giorgia Palmas.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Un primo piano sontuoso, con la splendida cornice della Bahamas a rendere ancor più calda la situazione. La showgirl sarda fa rimanere tutti senza parole con il suo fisico imponente ed un lato B dalla forme estreme. Tempo qualche minuto e il contenuto è diventato subito virale su Instagram. Infiniti like e commenti d’approvazione a non finire, la maggior parte dei quali ad opera dei fan, rimasti letteralmente folgorati dalla sua disarmante bellezza.