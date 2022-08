Il Torino pesca il suo nuovo bomber in Serie A: affare ad un passo

I granata stanno per piazzare il colpo in attacco: dopo Schuurs, ecco che i granata puntano forte sull’attaccante del Bologna.

Torino che nelle ultime settimane di mercato si è visto protagonista di grandi investimenti. Dopo gli arrivi di Miranchuk e Vlasic, ecco che i granata hanno piazzato il colpo anche in difesa con l’acquisto di Perr Schuurs, difensore centrale olandese scuola Ajax. Juric può finalmente esultare, soprattutto dopo quanto è accaduto con il direttore tecnico Vagnati.

Una reazione quasi d’orgoglio da parte del Torino sul mercato, soprattutto dopo il video, diventato virale sui social, della lite tra Vagnati e Juric. La cessione di Bremer alla Juventus ha scatenato polemiche a non finire, soprattutto in città. Le parole del centrale brasiliano durante la conferenza stampa di presentazione non hanno fatto altro che alimentare la rivalità tra le due tifoserie. Ci aspetteranno dunque due derby della mole letteralmente infuocati, con il Torino che sogna in grande con questa campagna estiva di calciomercato. Dopo un’inizio di stagione positivo, con la vittoria in Coppa Italia, il Torino di Juric ha iniziato bene il suo percorso in campionato con una vittoria ed un pareggio rispettivamente contro Monza e Lazio. I granata, con l’obiettivo di tornare in Europa, vogliono proseguire il cammino con questo trend positivo. Dal mercato, giungono ulteriori segnali positivi, con Juric che spera in altri rinforzi prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Torino, il colpo che non ti aspetti: lui per sognare l’Europa

Torino che sogna in grande, nonostante la cessione di Bremer. Il difensore brasiliano, MVP della passata stagione, è passato alla Juventus, alimentando l’astio tra le due tifoserie. Ora però, il Torino è più che mai concentrato sul mercato, con Vagnati pronto e regalare a Juric una squadra competitiva per raggiungere il sogno Europa. Dopo Miranchuk, Vlasic e Perr Schuurs, ecco che i granata vogliono chiudere altri 2 acquisti prima della chiusura del mercato. Stando quanto riportato da Tuttosport, l’addio al Bologna di Musa Barrow è sempre più vicino, soprattutto con l’arrivo in maglia rossoblù di Joshua Zirkzee. Torino in pole per l’attaccante, con i granata a lavoro sulla piena riuscita della trattativa.

Per completare la trequarti, invece, la società di Urbano Cairo ha messo da tempo Dennis Praet in cima alla lista e Vagnati tenterà un affondo nelle ultime battute di mercato. Per il belga, si riapre l’ipotesi prestito con diritto di riscatto, dato che al Leicester non c’è spazio per lui. Con un mondiale da giocare, Praet ha tutta la voglia di mettersi in mostra per sperare in una chiamata da parte del CT del Belgio, con il Torino la piazza giusta per mettersi di nuovo in mostra.