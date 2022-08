Diletta Leotta stile Basic Instinct davanti a Spalletti – VIDEO

Diletta Leotta scatenata nel suo ritorno alla conduzione su DAZN: intervista a Luciano Spalletti con uno stile quasi selvaggio.

La conduttrice di DAZN ha dato ormai l’inizio alla nuova stagione di Serie A. Tornata sui campi del nostro campionato, la splendida giornalista siciliana si è vista protagonista di un’intervista inedita al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, con uno stile del tutto unico.

Per dare il benvenuto al nuovo campionato, la bellissima giornalista siciliana ha dedicato un post su Instagram. Il video ha fatto letteralmente impazzire i suoi tantissimi followers, soprattutto per via del suo outfit molto particolare. La Serie A è ormai ripartita: la caccia la Milan campione d’Italia è iniziata, con i rossoneri che vogliono riconfermarsi in campionato e aggiungere la seconda stella. L’Inter con tanta voglia di rivalsa dopo la beffa finale della passata stagione. I nerazzurri, su tutti, desiderosi di mettere in bacheca quello Scudetto numero 20 strappatogli proprio dai cugini nel finale dello scorso campionato. La Juventus, invece, vuole rientrare nella lotta in maniera importante e rendere la vita difficile alle altre due “colleghe” strisciate. Insomma i temi non mancano e tutto rende la cosa ancora più avvincente. Diletta Leotta è già pronta a guidare i telespettatori sino al fischio di inizio delle partite più importanti del campionato; quelle che, di fatto, possono valere l’intera stagione. Come già accaduto lo scorso anno, la conduttrice della piattaforma streaming, anche quest’anno ha accolto il nuovo nascente campionato.

Diletta Leotta, intervista a Spalletti con uno stile unico

Con Diletta Leotta bisogna stare sempre sull’attenti, soprattutto ora che è iniziata la Serie A e potremo rivederla sui campi del nostro campionato. Come accaduto alla prima di campionato, la Leotta era a bordo campo in quel di San Siro per raccontare l’esordio del Milan campione d’Italia. Questa volta però, la protagonista è lei assieme a Luciano Spalletti in un’intervista del tutto inedita. In esclusiva sui canali DAZN, il tecnico del Napoli si è mostrato a 360°. Anche qui, la Leotta riesce a rubare la scena. Uno stile quasi selvaggio: un estratto dell’intervista mostra la Leotta con uno stacco di coscia davvero bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Un’intervista tutta da vivere sui canali di DAZN. Non solo per sapere i segreti e gli aneddoti del tecnico Luciano Spalletti, ma anche per assistere alla meravigliosa Diletta Leotta. Come sempre, la bellissima giornalista riesce a prevalere su tutti con la sua bellezza ed il suo stile.