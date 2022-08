Melissa Satta, il laccio del bikini fa sognare: tutti a bocca aperta

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita. In realtà non proprio lei, ma la sua pagina fan che ha deciso di pubblicare un post in cui la nativa di Boston comunque rimane l’assoluta protagonista di uno scatto a dir poco spettacolare

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata. Proprio come ha fatto negli scorsi post, ma in questo ha fatto vedere davvero a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità che non potevano assolutamente passare inosservate. Non avete ancora visto e capito di cosa stiamo parlando? Potete stare tranquilli che siete arrivati nel posto giusto. Buona visione.

Melissa Satta, una sirena in Sardegna: che forme

Un qualcosa che merita di essere visto con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Melissa Satta sa sempre come sorprenderci e, direttamente dalla Sardegna, lo ha fatto ancora mandandoci completamente al tappeto. Uno scatto che sta ricevendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di chi non si perde affatto un singolo aggiornamento da parte dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ che sta continuando nel migliore dei modi il suo periodo di totale relax nella fantastica isola italiana. Siamo rimasti abbastanza male quando abbiamo scoperto che non è stata confermata, per questa stagione, nel cast del programma ‘Sky Calcio Club‘ che va in onda subito dopo il postico del campionato di Serie A. Molti dei suoi fan non vedevano l’ora di poterla vedere in scena per parlare di calcio. Non sarà un problema visto che potranno seguirla sempre sui social dove non ha mai deluso le aspettative e non lo farà mai. Adesso, però bando alle ciance e concentriamoci sul motivo per cui siete tutti quanti qui, Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Melissa Satta, da rimanere senza fiato: bikini troppo mini – FOTO

Un bikini decisamente troppo mini per un fisico che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Delle forme e curve semplicemente divine e che non potevano assolutamente passare inosservate. Un lato ‘A’ che merita di essere visto con la massima attenzione. Un mare ed un cielo azzurro che fanno da cornice, ma è lei che ruba la scena con una posa divina e da sirena. Che incanto.