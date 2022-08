Il lato A scappa ‘fuori’ a Laura Cremaschi, la visione si fa piccante

Il suo nuovo post, che ha deciso di pubblicare ovviamente sulla sua pagina ufficiale Instagram, non poteva assolutamente passare inosservato e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questo caso si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi volevamo e che stavamo aspettando da un bel po’ di tempo. Ovviamente la protagonista non poteva che essere la mitica ed indiscussa Laura Cremaschi, pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva nel programma più seguito nel pomeriggio sulle reti Mediaset. Che spettacolo – FOTO

Laura Cremaschi, obiettivo raggiunto: tutti sono ko

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Semplicemente fantastica la ‘Miss Web‘ del noto programma ‘Avanti un Altro‘, condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti. Oramai milioni di italiani hanno annullato i loro impegni solamente per poter visionare, molto attentamente, il suo lavoro che lo fa nella migliore maniera possibile. Laura Cremaschi non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione: i suoi contenuti sono a dir poco esplosivi e meritano davvero tanto. Proprio come l’ultimo che ti fa rimanere completamente senza parole e senza fiato. D’altronde sarebbe assurdo il contrario, non trovate? Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Anche perché siamo arrivati proprio in quell’attimo in cui bisogna vedere attentamente il suo capolavoro. Siete pronto? Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Laura Cremaschi, lato ‘A’ da Oscar: che forme strepitose – FOTO

Per lei le vacanze continuano nella migliore maniera possibile. Lo si intuisce direttamente dalla foto in costume. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Stesso discorso vale anche per le sue forme che definire “devastanti” è assolutamente troppo poco. Un perizoma che sembra rimpicciolirsi sempre di più ed un lato ‘A’ sempre più prorompente che mai. Gambe ben allenate e che sembrano quasi non finire mai. Anche la nostra Erjona Sulejmani approva con un bel e meritato “like“.