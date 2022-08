Claudia Ruggeri, ritorno in tv bollente: intimo di pizzo in vista

Claudia Ruggeri, ritorno agli studi mediaset in pizzo: lo scatto della miss diventa virale sui social, per un post davvero esplosivo, in tutti i sensi.

Claudia Ruggeri fa impazzire tutti con un post esplosivo sul suo profilo Instagram. Followers in delirio quando la splendida miss Claudia posta un suo scatto sul suo profilo social. I suoi scatti stupiscono e colpiscono tutti: fan, followers e pubblico televisivo rimangono sempre più folgorati dalla sue immensa bellezza, lasciando tutti a bocca aperta.

Grazie al suo fisico divino, la splendida nativa di Roma sa sempre come far impazzire tutti i suoi fan. Una reazione comune tra quanti sono soliti seguire “Avanti un altro”. La romana è uno dei volti più presenti e maggiormente noti della trasmissione in onda da oltre 11 anni su Canale 5 e condotta, fin dalla prima edizione, dal duo Bonolis-Laurenti. Il programma ha riscosso sin da subito un grandissimo successo. Questo, probabilmente, è legato alla natura originale della trasmissione. Infatti, il programma si basa su un quiz sui generis, un programma originalissimo che ha attirato moltissimi telespettatori. Tra le tantissime novità del programma, la presenza dei “mini mondi” e dei tantissimi personaggi. Tra questi c’è anche la “Miss“, interpretata da Claudia Ruggeri. La romana è una delle protagoniste più longeve del programma ed è una delle più amate dal pubblico viste le sue calorose accoglienze nello studio. Claudia Ruggeri è anche seguitissima sui social, in particolare su Instagram, dove sta ottenendo un successo senza tempo anche li.

Claudia Ruggeri, ritorno agli studi mediaset bollente

Il successo della Ruggeri sui social è certificato dal numeri clamorosi ottenuti nel corso del tempo. La romana può vantare 1,3 milioni di followers, un numero destinato a crescere sempre di più. Doveroso seguirla sui social per non perdersi nemmeno un suo scatto. Non è una sorpresa che Claudia Ruggeri riceva così tante interazioni positive dato che è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo. Tra Like e i commenti, possiamo apprezzare la meravigliosa Claudia che continua a stupirci che i suoi scatti. La Ruggeri è protagonista di uno scatto a dir poco bollente, con il pizzo a dominare la scena.

Questo suo ultimo scatto, postato sul profilo Instagram della splendida romana, merita grandissima attenzione da parte di tutti noi. Un primo piano dove è obbligatorio lo zoom, con il lato A dalle forme esplosive. Probabilmente non tutti sanno che la nativa di Roma è la cognata del famoso presentatore Paolo Bonolis. Quello che sanno, invece, è che la stessa è molto attiva sui social e lo ha dimostrato ancora una volta con uno scatto sontuoso. Il contenuto è a dir poco provocante e sensazionale.