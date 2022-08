Svolta decisa su Osimhen: decisione last minute presa

Il futuro dell’attaccante nigeriano è già stato deciso: Spalletti e tutta la dirigenza del Napoli spiazzai dalla scelta di Victor.

Il nome di Victor Osimhen è al centro di un rumor di mercato al quanto clamoroso dato le tempistiche del mercato. Mancano ormai pochi giorni prima che termini la sessione estiva di calciomercato, con l’attaccante nigeriano unico “TOP” rimasto nella rosa dei partenopei.

Negli ultimi giorni di mercato, a tener banco è il futuro ancora tutto da scrivere di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’oro vuole andare via da Manchester per giocare ancora la Champions League. Il suo nome è stato anche accostato in Serie A sia al Milan come dopo Leao che soprattutto al Napoli per il post Osimhen. I riflettori in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato sono tutti puntati sull’asso portoghese. Il calciatore va a caccia di una nuova sistemazione in Champions League e le voci sul Napoli tra sogno e suggestione si intensificano, pur restando ai limiti dell’impossibile. Stando alle ultime di mercato, pare che l’agente di CR7, Jorge Mendes, si stia muovendo per portare un’offerta da 100 milioni di euro da parte del Manchester United per Victor Osimhen. Pur di portare il suo assistito in un club che giochi la Champions League, Mendes ha proposto al Napoli il prestito di Cristiano con tanto di pagamento dello stipendio diviso con lo United.

Futuro Osimhen: ecco lo scenario per lui – ESCLUSIVA

Jorge Mendes,, come detto poc’anzi, potrebbe orchestrare l’operazione col Napoli con un piano che sarebbe quello di presentare una proposta da 100 milioni di euro più Ronaldo agli azzurri per il bomber nigeriano. Una trattativa eventuale, tra sogno e suggestione, che viaggia ai limiti dell’impossibile ma che in compenso fa discutere parecchio. Sui social i tifosi si spaccano e sono in tanti a non volere eventualmente Cristiano Ronaldo alla corte di Luciano Spalletti dopo le ultime stagioni non proprio fenomenali del numero 7 lusitano. Stando però a quanto raccolto dalla nostra redazione, sulla lista del Manchester United per rafforzare il reparto d’attacco NON risulta esserci il nome di Victor Osimhen.

Nonostante i vari rumors di mercato dunque, Victor Osimhen rimarrà al Napoli almeno per un’altra stagione. Jorge Mendes però cercherà in tutti i modi di portar via Cristiano Ronaldo dal Manchester United. Per età e richieste d’ingaggio però, nessun club è disposto a prendere in considerazione l’ipotesi di ingaggiare il fuoriclasse portoghese. A breve, Cristiano parlerà davanti a tutti per chiarire definitivamente il suo futuro.