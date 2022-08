Jolanda De Rienzo, costume troppo piccolo per lei: che visione

Ancora un altro grandissimo post che porta la firma di Jolanda De Rienzo. La giornalista napoletana continua le sue strepitose vacanza nel nostro paese. Ha scelto di trascorrere una buona parte del suo relax nel Salento

Tutti i suoi fan e coloro che non si perdono un singolo suo aggiornamento sanno benissimo che, poco prima, era stata impegnata nel primo ritorno della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti in quel di Dimaro. Una presenza che, fino ad ora, ha portato decisamente un bel po’ di fortuna ai partenopei che hanno collezionato le prime due vittorie in campionato in altrettanti match. Ora, però, concentriamoci sul suo ultimo post – FOTO

Jolanda De Rienzo, semplicemente divina: che forme

Un contenuto che non ha affatto bisogno né di essere commentato né altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che fa impazzire tutti quanti noi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Basti pensare che il suo contenuto sta ricevendo il successo che merita: ovviamente ci stiamo riferendo all’importantissimo numero di “cuoricini” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un singolo suo aggiornamento. Direttamente dal Salento arriva il post che ha mandato completamente fuori di testa i suoi fan. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Ovviamente non può che offrire la nostra e mitica Jolanda De Rienzo.

Jolanda De Rienzo, bikini troppo mini: visione dall’alto paradisiaca – FOTO

Un lato ‘A’ che non ha bisogno di alcun tipo di commento e nemmeno di presentazione. Da rimanere senza parole e senza fiato. Il nero è un colore che le dona particolarmente. Un bikini che le sta a pennello e che mette in risalto le sue straordinarie forme. La ripresa dall’alto è fenomenale, visto che in questo modo si mette in risalto tutto il suo fantastico e splendido contenuto. Abbronzatura fantastica, mani tra i capelli bagnati dopo una bella nuotata in piscina: l’acqua, inevitabilmente, è diventata fin troppo bollente.