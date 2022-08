Wanda Nara, top da urlo: il lato ‘A’ si muove da solo – VIDEO

L’ultimo post che porta la firma di Wanda Nara non poteva assolutamente passare inosservato sotto i nostri occhi e nemmeno quello dei fan che non stavano aspettando altro se non di visionare il suo capolavoro. Quest’ultimo, infatti, non ha bisogno di alcun tipo di commento e né di presentazione

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata alla grande. Se non avete ancora visto il suo contenuto e non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete nel posto giusto ed al momento giusto. Una opera d’arte che sta facendo faville sui social network. Guardare per credere: buona visione a tutti quanti voi – VIDEO

Wanda Nara, filmato incontenibile: il suo lato ‘A’ di più

Ancora un altro grandissimo post firmato dalla nativa di Buenos Aires che ci ha deliziato con un qualcosa che merita tutta la nostra attenzione. Inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non vedevano affatto l’ora di visionare una vera e propria opera d’arte. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Vi diciamo solamente che non abbiamo capito minimamente una parola di quello che diceva visto che eravamo concentrati decisamente su altro. Almeno questo è quello che sostengono la maggior parte di coloro che hanno visionato il filmato. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per osservare il tutto e capire se stiamo dicendo la verità oppure no. Siete pronti per scoprirlo? Adesso mettete da parte tutto quello che state facendo visto che c’è decisamente altro da fare in questo momento.

Wanda Nara, top intrigante: forme da sballo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Possiamo confermare che il blu è decisamente un colore che le sta a pennello e che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. In particolar modo il suo lato ‘A’ da favola. Un fisico ben allenato e tutto decisamente troppo perfetto. Qualcuno di voi ha ascoltato attentamente quello che diceva oppure era impegnato (o distratto) a vedere altro? Siamo più sicuri di questa seconda opzione.