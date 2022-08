Rivoluzione e tifosi senza parole: Milan ribaltato col Sassuolo

Grossi cambiamenti in atto in vista del match contro il Sassuolo: Pioli pronto a rivoluzionare l’undici iniziale contro gli emiliani.

Milan che vince e convince contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, con De Ketelaere e Rafael Leao assoluti protagonisti del match. Dirigenza che intanto lavora in ottica cessioni degli “esuberi” al centro dei pensieri di mercato di Maldini e Massara. Intanto la squadra, vince e convince in questo inizio di stagione, con Pioli entusiasta dei nuovi.

Il Milan campione d’Italia non delude le aspettative e batte il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo l’esordio vittorioso in campionato contro l’Udinese per 4-2 ed il pareggio contro l’Atalanta, ecco che arriva la seconda vittoria stagione per la squadra di Pioli, con tanto di clean sheet. I rossoneri dominano sul piano del gioco e delle occasioni. A San Siro, i rossoneri vincono con un secco 2-0 contro un Bologna quasi impalpabile. Protagonisti della partita Rafael Leao e Charles De Ketelaere. I rossoneri si portano in vantaggio grazie al gol del portoghese su assist dell’ex calciatore del Club Brugge. Inizia il secondo tempo con il Bologna che prova a creare qualcosa ma la difesa del Milan ritrova solidità soprattutto dopo le prime due giornate, dove Maignan e compagni avevano preso gol da Udinese e Atalanta. Dopo tante occasioni sciupate, ecco che Giroud firma il raddoppio rossonero. La squadra di Pioli è ora attesa dall’impegno fuori casa contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, in un match che aprirà la 4° giornata di Serie A.

Rivoluzione Pioli: ecco chi giocherà contro il Sassuolo

Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan di Pioli è tornato a lavoro per preparare il match di campionato contro il Sassuolo. Turno infrasettimanale alle porte in Serie A, con la gara di Reggio Emilia ad aprire i battenti della 4° giornata del nostro campionato. Stando a quanto riportato da ‘SkySport‘, Stefano Pioli pensa ad una mini rivoluzione in viste della gara contro i neroverdi. Rotazioni che potrebbero vedere in campo Florenzi al posto di Calabria, con Gabbia favorito su Kalulu per affiancare Tomori. Turno di riposo invece per Bennacer, con Pobega favorito per una maglia da titolare. In attacco, fuori i 4 che hanno giocato contro il Bologna e dentro Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic e Origi.

L’attaccante belga, arrivato quest’estate a parametro zero, non avrà di certo i 90 minuti nelle gambe. La partita contro il Sassuolo però, rappresenta un’opportunità in più per lui per iniziare a mettere minuti di gioco nelle gambe. Opportunità da sfruttare anche per Saelemaekers, dato che spesso Pioli in quella posizione gli ha preferito Messias. Di certo, il Sassuolo sarà un avversario duro, ma il Milan ha l’obbligo di portare a casa i 3 punti e proseguire la striscia di risultati utili.