Monica Bertini, costume si apre vertiginosamente: lato ‘A’ incontenibile

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con molta ansia. Guardare per credere – FOTO

Sappiamo benissimo che per la nativa di Parma le vacanze sono finite da un paio di giorni, ma a quanto pare le è salita la nostalgia ed ha voluto rivedere alcune immagini che non sono mai state pubblicate fino ad ora. Nel frattempo, però, ha avuto il tempo di metterle in rete ed il successo è più che mai garantito. Se non avete ancora visto e capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare. Buona visione.

Monica Bertini, il lato ‘A’ nettamente in fuorigioco

Non c’è neanche bisogno dell’utilizzo del VAR. O forse sì? Fatto sta che il costume (che a breve vedrete) indossato dalla fantastica giornalista è a dir poco incontenibile e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da notare, con molta attenzione, anche il suo lato ‘A’. A partire dalla nostra redazione che, in realtà, ancora si deve riprendere da quello che ha appena visto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra e che sicuramente vi stravolgerà completamente la giornata. E’ successo a noi, lo sarà sicuramente anche per voi. In questi giorni la stiamo osservando, con molto piacere, alla conduzione del tg sportivo in onda sulle reti Mediaset. Sempre più in forma ed abbronzata che mai. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni visto che adesso siamo giunti alla “resa dei conti”. Vi auguriamo una buona visione.

Monica Bertini, costume incontenibile: forme da sballo – FOTO

Braccia aperte e barca nettamente in difficoltò per via della sua importante presenza. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Il suo look non poteva assolutamente passare inosservato. Un costume che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme a dir poco incantevoli. Delle gambe, ben allenate, che sembrano quasi non finiscano mai ed un lato ‘A’ semplicemente sensazionale. Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro parte, ma la vera protagonista non può che essere la fantastica romagnola.