Valentina Vignali, la vestaglia non mente: sotto non c’è nulla

Tutti quanti i suoi follower (ed in realtà anche noi) stavamo aspettando con ansia il suo nuovo post che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visionato con la massima attenzione – FOTO

Non solo, da visionare con tutta la cautela di questo mondo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che vi farà decisamente perdere la testa. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile.

Valentina Vignali, la vacanza è terminata: le emozioni no

In queste ultime settimane ci ha tenuto letteralmente compagnia con i suoi scatti e le ‘stories’ della sua vacanza che ha trascorso lontano dal nostro paese. Non solo: anche dei filmati che non potevano assolutamente passare inosservati. Un contenuto che bisognava vedere e rivedere con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Proprio come l’ultimo che, a breve, vedrete e che vi manderà sicuramente al tappeto. Dimenticatevi di vederla in bikini, intimo o in costume (proprio come ha fatto ultimamente). Questa volta si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Ora vi starete chiedendo: come sarà mai possibile tutto questo? La risposta c’è e ve la sveleremo tra pochissime righe. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? La nostra cestista preferita indossa una vestaglia così trasparente che sembra quasi non la porti addosso. Sotto? Praticamente nulla, il vuoto totale: niente di niente. Sì, avete letto proprio bene. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Valentina Vignali, vestaglia trasparente e forme da sballo – FOTO

Ed eccola qui, più in forme che mai. Una vestaglia decisamente trasparente e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Il contenuto è davvero di altissimo livello. Sotto non c’è praticamente nulla. Si può notare benissimo il suo lato ‘A’ ed il tatuaggio sul braccio sinistro. Sguardo sempre più provocante che mai, rossetto che manderebbe in tilt chiunque ed uno scatto che ci toglie completamente il fiato. Anche in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile, che spettacolo!