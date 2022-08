Licia Nunez, vestito troppo aderente e gambe da favola

Licia Nunez non ha assolutamente intenzione di smettere di stupire i suoi follower di Instagram ed ha deciso di regalare una nuova ed emozionante perla che arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram – FOTO

Inutile ribadire che il suo contenuto fa rimanere tutti senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che piace a tutti quanti noi. Un qualcosa che veramente non sta davvero né in cielo e né in terra, semplicemente favolosa: guardare per credere il tutto. Buona visione a tutti quanti.

Licia Nunez, da rimanere senza parole: che scatto

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che la nostra Licia lo ha fatto nel migliore dei modi. Un qualcosa di veramente incantevole che ha lasciato tutti quanti noi completamente di stucco e pietrificati. Tanto è vero che il suo post sta raccogliendo il successo che merita, ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non vedevano l’ora di visionare un qualcosa del genere. Una volta arrivato la reazione è stata semplicemente da urlo. Proprio come la sua immagine che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione, ma che merita di essere visionata con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Adesso, però, bando alle ciance visto che l’attesa è finita: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per arrivare. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Licia Nunez, vestito da urlo: tutto aderente e forme super top – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Tanto è vero che anche Laura Cremaschi, una delle leader della nostra speciale rubrica, non ha potuto fare altro che lasciarle un bel “cuoricino” di approvazione. Proprio come hanno fatto i suoi fan. Distesa sul letto con la mano destra sulla testa, Licia ci delizia con un vestito completamente nero e decisamente tutto aderente: forme delle gambe a dir poco mozzafiato. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento visto che è perfetta così.