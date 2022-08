Carolina Stramare, scollatura profonda in montagna

L’estate di Carolina Stramare sui social continua a regalare immagini indimenticabili, la modella strappa applausi: panorami da sogno

Portatrice di un fascino più unico che raro, Carolina Stramare continua a spopolare sul web e ad avere un posto di rilievo nel cuore degli ammiratori. La modella è una delle bellezze più apprezzate del momento e scatto dopo scatto sui social scatena sempre più la passione dei fan.

Carolina Stramare, dopo tanto mare è il momento di andare un po’ al fresco: ma il fascino non cambia

Eletta Miss Italia nel 2019, e potendo vantare il curioso record di essere stata la reginetta di bellezza a detenere la corona più a lungo visto lo slittamento del concorso successivo causa pandemia, Carolina è diventata una delle rappresentanti di punta del fascino all’italiana. La somiglianza con l’attrice americana Megan Fox le conferisce quel tocco in più davvero irresistibile, un mix fatto di sguardo magnetico, lineamenti divini e una silhouette statuaria e incontenibile. Su Instagram, Carolina è seguita da oltre 430 mila followers e il suo seguito continua a crescere vertiginosamente. Grande appassionata di calcio e reduce dalle prime esperienze in conduzione televisiva di programmi sportivi, promette di diventare un volto noto agli appassionati anche da questo punto di vista. Vedremo il futuro cosa le riserverà. Intanto, in questa lunga estate, senza fine, Carolina ci ha fatto sognare con una lunghissima serie di immagini balneari da capogiro. Le sue pose in costume hanno lasciato il segno. Ora, ancora qualche giorno di relax prima di tornare alla vita di tutti i giorni, ma in una location diversa. Questa volta, Carolina si da’ alla montagna. Ma la sua bellezza risalta ugualmente in maniera incontenibile, non c’è bisogno di vederla in costume per restare incantati di fronte a lei.

Carolina Stramare, doppia visione celestiale: il panorama alle sue spalle è da urlo, ma lei di più

In un panorama di alta montagna, Carolina si rilassa e si diverte tra gli animali, si gode temperature più fresche e ammira panorami mozzafiato. Ma è lei a far restare senza parole i suoi fan, con gli ennesimi primi piani da urlo. La sua scollatura risalta anche in maglietta al di sotto della felpa, curve che fanno sempre un certo effetto e scatenano gli ammiratori, che con like e commenti esprimono tutto il loro apprezzamento. La Stramare è una garanzia, poco altro da aggiungere, in qualunque guisa.