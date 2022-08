Sabrina Salerno, selfie devastante: bikini inesistente, lato ‘A’ da urlo

Sabrina Salerno ci regala un nuovo ed emozionante post che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che merita di essere osservato con tutta l’attenzione di questo mondo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato – FOTO

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che la nativa di Genova ci regala una perla del genere. In questa occasione, però, si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi potevamo aspettare. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per osservare il tutto. Noi della redazione siamo rimasti completamente senza parole e soprattutto senza fiato.

Sabrina Salerno, il riflesso è travolgente: che forme

Ancora una volta la madrina della nostra special rubrica ci ha regalato una fantastica perla che non poteva assolutamente passare inosservata. Inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo il successo che merita: una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte della mitica cantante ed attrice. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Anzi, con il passare degli anni, è andata sempre a migliorare. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visto con tutta l’attenzione e cautela di questo mondo. Come riportato in precedenza noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto. Sappiamo che lo stesso varrà anche per voi. Noi vi abbiamo avvertiti, ma siamo sicuri che sarete pronti a vivere una esperienza a dir poco magnifica. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Sabrina Salerno, il selfie ci mette ko: così come il bikini ed il lato ‘A’ – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e seducente che mai. Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento. Da rimanere senza parole e senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata. Un costume che le dona a pennello e che mette in risalto le sue straordinarie forme. I suoi fan stavano aspettando con ansia questo post e non sono rimasti affatto delusi.