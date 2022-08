Cristina D’Avena, costume incontenibile: lato ‘A’ pronto ad esplodere

Se l’obiettivo di Cristina D’Avena era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche con ottimi risultati. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo ultimo post che definire “incantevole” è assolutamente troppo poco. Guardare per credere il tutto – FOTO

Ancora una volta ci regala una nuova ed emozionante perla. Inutile ribadire che l’immagine postata sul suo profilo ufficiale Instagram sta raccogliendo il successo che merita: ovviamente ci stiamo riferendo al numero importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte della nativa di Bologna che continua a farci perdere completamente la testa.

Cristina D’Avena, costume incontenibile: che forme

Non si tratta affatto della prima volta che ci delizia con un post del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata. Un qualcosa che merita di essere visionato con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Le sue vacanze continuano nella migliore maniera possibile. In questo momento non si trova in Italia, ma all’estero, dove sta mostrando a tutti le bellezze del nostro paese. Nel frattempo, però, ci ha deliziato con un nuovo post che ha pubblicato direttamente su Instagram e che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di parole. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Il nero è un colore che le dona benissimo e le sta a pennello. Il suo costume merita decisamente molto. Decisamente aderente e che mette in risalto tutte le sue straordinarie e fantastiche forme. Adesso, però, concentriamoci sul suo capolavoro.

Cristina D’Avena, sorriso smagliante: gambe da favola – FOTO

“Non permettere a nessuno di toglierti il sorriso”. Così esordisce nella sua didascalia. Da quanto possiamo vedere non lo ha perso e non lo perderà mai. L’icona degli anni ’80 continua ad essere in grandissima forma. Anzi, con il passare degli anni tende sempre a migliorare. Un qualcosa di davvero pazzesco. Anche fisicamente merita decisamente. Un contenuto di altissimo livello che aumenta, inevitabilmente, le temperature. Tutti rimangono a bocca aperta e decisamente senza parole. D’altronde, cosa mai si può dire in merito a tutto questo? Tutti quanti in piedi per la nostra Cristina.