Elisa De Panicis infiamma Ibiza: il filo del costume fa sognare

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e soprattutto lo ha fatto con ottimi risultati. Ovviamente stiamo parlando di Elisa De Panicis che ci ha regalato una nuova perla direttamente dal suo account ufficiale Instagram – FOTO

A distanza di pochissime ore dal suo ultimo post, la mitica cantante si dimostra (ancora una volta) decisamente molto attiva sui social network. Inutile ribadire che la sua opera d’arte sta raccogliendo il successo che merita, ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non stavano aspettando altro se non un suo nuovo post dove poter lasciare il loro “cuoricino”. Puntualmente è arrivato, proprio come se fosse un orologio svizzero, da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato.

Elisa De Panicis, Ibiza diventa ancora più bollente

L’ultima volta l’abbiamo lasciata a Mykonos. Nell’isola greca ci ha regalato delle bellissime soddisfazioni ed ha incantato turisti e persone del luogo con i suoi look che definire “spettacolari” è assolutamente troppo poco. Mai come questo che vedrete tra pochissime righe e che meritano tutta l’attenzione di questo mondo. Un qualcosa che merita di essere visionato con tutta la cautela necessaria. Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo contenuto che merita decisamente tanto. In questo momento si trova in un’altra isola, quella di Ibiza, dove sta regalando fuoco e fiamme. Non bastano solamente le altissime temperature che ci stanno mettendo in ginocchio ed in difficoltà, ora ci si mette anche la classe ’92 che non delude affatto i suoi fan. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione.

Elisa De Panicis, fisico statuario: il bikini è incontenibile – FOTO

Un fisico semplicemente perfetto. Non notiamo alcun filo di imperfezione. Delle gambe che sembrano non finiscano più e delle forme che definire stratosferiche è assolutamente troppo poco. Il suo bikini non ha bisogno affatto di nessun tipo di presentazione. Decisamente di altissimo livello, su questo non possiamo dire assolutamente nulla. Un lato ‘A’ così esplosivo non lo avete mai visto fino ad ora. Non ci resta da fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per lei.