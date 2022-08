Milan, ‘avviso’ per Pioli: “Scendi dal piedistallo, pecchi di presunzione!”

Le critiche non risparmiano nemmeno Stefano Pioli: l’allenatore campione d’Italia finisce nel mirino per le scelte col Sassuolo

Il turno infrasettimanale di campionato, in Serie A, ha generato un risultato a sorpresa. Il Milan campione d’Italia non è andato al di là del pari per 0-0 in casa del Sassuolo, rischiando anzi di tornare a casa con un ko se Mike Maignan non avesse parato, nel primo tempo, il calcio di rigore di Domenico Berardi. E così, i rossoneri hanno subito il sorpasso in classifica da parte dei cugini dell’Inter, a pochi giorni dal derby.

Milan, frenata brusca e inattesa a Sassuolo: e ora occhio al derby

Siamo soltanto alla quarta giornata e indicazioni di classifica per il momento sono provvisorie, ma certo per il Milan, dopo la brillante vittoria con il Bologna, si è trattato di un grosso passo indietro. La prestazione dei rossoneri nel suo complesso è stata deludente, con poche occasioni davvero pericolose create e quasi tutte concentrate nella prima frazione. Una gara da dimenticare in fretta e con una inversione di tendenza attesa immediatamente. Incombe, come detto, la stracittadina e subito dopo il debutto in Champions League con il Salisburgo. Da Pioli e soci, ci si attende ben altro. Il tecnico rossonero ha incassato non poche critiche per la gestione della gara contro il Sassuolo, a cominciare dalla formazione iniziale che non ha convinto.

Milan, tutte le colpe di Pioli: “Troppi esperimenti, si è montato la testa”

C’è stato un turnover ritenuto eccessivo, per il momento della stagione e per il valore dell’avversario, che ha fatto sì che su Twitter in molti abbiano rimproverato all’allenatore del Diavolo un atteggiamento superficiale e probabilmente presuntuoso. Ecco alcuni dei commenti più rilevanti: “Pioli deve scendere dal piedistallo, ok fidarsi dei propri giocatori ma cambiare 5/11 della squadra base è inammissibile con il Sassuolo”, “Dite a Pioli che deve fare giocare la formazione tipo, gli stessi 11 sempre e comunque senza fare esperimenti”, “De Ketelaere 60minuti contro il Bologna, 21 anni e per Pioli deve riposare e fare turnover…punti buttati via nessuno me lo toglie dalla testa, speriamo solo che smetta di fare queste scelte scellerate”, “Impensabile fare turnover dopo 3 giornate a inizio campionato. Pioli ti vogliamo bene, ma fai il bravo”, “Pioli ha peccato di presunzione, voleva dimostrare di poter vincere anche con le seconde linee” C’è il rischio che si sia montato un po’ troppo la testa. Basta cambiare sempre sta formazione”, “Mi sarei aspettato un po’ di autocritica, invece le critiche le ha riservate solo alla squadra”.