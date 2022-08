Raffaella Fico, il perizoma è solamente un filo: fisico statuario

Raffaella Fico ci delizia con un nuovo ed emozionante post che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non questo suo capolavoro che puntualmente è arrivato

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata: tutti quanti in piedi per la nativa di Cercola.

Raffaella Fico, vacanza a dir poco bollente: che fisico

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visionato con tutta la cautela di questo mondo. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi: la sua bellezza è un qualcosa di semplicemente travolgente. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto. La stessa cosa succederà anche a voi lettori, ne siamo completamente sicuri. La sua estate è a dir poco bollente e sta continuando nel migliore dei modi. Il suo contenuto è davvero di altissimo livello, proprio come il suo fisico che veramente non ha bisogno affatto di alcun tipo di commento. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Raffaella Fico, bikini travolgente: il perizoma c’è ma non si vede – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e seducente che mai. La bellissima napoletana mette in mostra delle forme semplicemente spettacolari e che fanno rimanere tutti quanti noi completamente impietriti. Delle gambe perfette e che sembrano quasi non finiscano mai. Un bikini a dir poco esplosivo e che non può passare inosservato. Così come il suo perizoma che sembra quasi un filo. In questi casi verrebbe proprio da dire: c’è, ma non si vede. Standing ovation per lei.