Erjona Sulejmani, vestito a rete e solo un perizoma sotto

Il colpo d’occhio è incredibile, per un post che sta facendo il pieno di like: ecco l’ultima perla firmata Erjona Sulejmani.

Un contenuto a dir poco esplosivo quello postato poche ore fa da Erjona Sulejamani. La splendida influencer riesce sempre a far innamorare i suoi fan con i suoi scatti decisamente roventi. Di certo lei non ha di certo bisogno di alcun tipo di presentazione: il suo ultimo post parla da sé. Spettacolo unico quanto la bellissima modella pubblica un suo scatto.

Il successo per la super modella arriva grazie alla vittoria di Miss Albania. Tante le soddisfazioni anche in Italia dove, tra le altre cose, incontra il calciatore Blerim Dzemaili. Tra tutte le tifose accorse a supportare i propri mariti in campo infatti, Erjona è risultata la più attraente dopo diversi sondaggi. Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, salendo ancora una volta alla ribalta del pubblico italiano ma senza riscontrare particolare successo all’interno del programma. Da allora è molto attiva sui social dove conta oltre 300mila follower mettendo in mostra tutta la sua totale bellezza. Uno spettacolo ogni volta che pubblica un suo scatto o video aggiornamento tramite stories. I suoi contenuti meritano di essere visti con estrema attenzione da parte di tutti. Questa volta però, il suo ultimo contenuto è un qualcosa che vi lascerà totalmente senza parole e soprattutto senza fiato. Non è la prima volta che la splendida modella crei questo “imbarazzo” generale, dato che si verifica ogni singola volta che pubblicata un suo scatto. In questa occasione però, si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che piace a tutti quanti noi. Il contenuto è da guardare con la massima cautela, i vostri occhi vi ringrazieranno.

Erjona Sulejmani: vestito bucato e solo un bikini stretto

Le vacanze da parte della nota imprenditrice continuano nella migliore maniera possibile Il suo ultimo contenuto è una gioia per i nostri occhi e non potevano chiedere di meglio. Inutile ribadire il grandissimo successo che sta avendo il suo ultimo post. Una grandissima quantità di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Un numero che aumenta con il passare delle ore. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti per la bellissima Erjona Sulejmani. Ovviamente siete in trepida attesa perché non vedete l’ora di poter visionare la sua ultima opera d’arte: siamo lieti di annunciarvi che il grande momento finalmente è arrivato. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma e di concentrarvi esclusivamente su di lei. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

Tutti in piedi per Erjona Sulejmani, una bellezza davvero senza tempo. Non sarebbe affatto la prima volta, ma qui ha esagerato. Il suo “vestito” è fin troppo trasparente: i vostri occhi saranno sicuramente finiti là, dove tutto è proibito. Un fisico semplicemente eccezionale e che non ha bisogno di essere presentato: le sue forme sono davvero strabilianti. Occhiali da sole in bella vista ed un sorriso che ci manda completamente K.O.