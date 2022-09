Andrea Delogu in reggiseno sul balcone: vista bollente per i vicini

Andrea Dlogu ci delizia con un nuovo post che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi che siete qui in questo momento.

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un post che fa vedere la sua straripante bellezza ed una sensualità che sembra non finisca mai. Il tutto che termina con un tramonto che rende il tutto ancora più perfetto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile.

Andrea Delogu, intimo da urlo: sguardo ipnotico

Un nuovo ed incantevole post ci ha regalato la nota conduttrice televisiva. Questo è stato decisamente il suo anno. Nonostante quest’ultimo non sia ancora terminato è pronta a regalarci delle vere e proprie perle. Non solamente in televisione, ma soprattutto sui social network dove sta dando davvero il meglio di lei. Come nelle ultime ore quando ha deciso di condividere, direttamente dalla sua pagina ufficiale di Instagram, un contenuto di altissimo livello. Noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole e non sappiamo più cos’altro aggiungere rispetto a quello che non abbiamo già detto in precedenza ed in più di una occasione. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? In realtà il titolo è già tutto un programma, ma se proprio insistete allora vi accontentiamo: da osservare, con molta attenzione, il suo intimo che sembra quasi sia dello stesso colore della sua pelle. Lo sguardo decisamente più ipnotico delle altre volte. Adesso, però, concentriamoci sulla sua perla che ci ha regalato.

Andrea Delogu, tutti rimangono senza parole: guardare per credere – FOTO

Come riportato in precedenza: il tramonto fa sicuramente la sua parte e non è assolutamente da sottovalutare visto che rende il tutto così magico, ma la protagonista in questione non può che essere lei che sa sempre come conquistare i suoi fan. Con uno scatto che farà sicuramente la storia. Una immagine a dir poco fantastica che sta raggiungendo il successo che merita: quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non devono mai mancare. Sguardo decisamente ipnotico che ti cattura in un istante.