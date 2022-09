Gambe da favola per Elisabetta Gregoraci: il bikini è quasi inesistente

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con ansia.

Una immagine che fa rimanere tutti quanti noi senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto, un qualcosa che vi sorprenderà. Pensate che stiamo esagerando? Allora vi sfidiamo e vi consigliamo di vedere, con i vostri occhi, tutto quello che i nostri hanno appena visto: semplicemente incantevole.

Elisabetta Gregoraci, da rimanere senza fiato

Un altro grandissimo contenuto che la bellissima calabrese ha condiviso direttamente sul suo account ufficiale di Instagram e che non poteva assolutamente passare inosservato sotto i nostri occhi. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per lei e vedere la sua opera d’arte che sta raccogliendo il successo che merita sui social network. Noi veramente non sappiamo più cos’altro dire rispetto a quello che abbiamo già visto nelle precedenti occasioni. Questa volta, però, ha decisamente esagerato e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Basti pensare che la sua foto sta ricevendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non si perdono affatto un suo contenuto. Per lei l’estate sta continuando nella migliore maniera possibile, facendo vedere a tutti i suoi follower un bikini semplicemente da urlo e che non poteva assolutamente passare inosservato. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Elisabetta Gregoraci, semplicemente incantevole: che forme – FOTO

Un lato ‘A’ così esagerato, molto probabilmente, non lo avete mai visto sino ad ora. La nativa di Soverato continua a sorprendere i suoi fan con degli scatti semplicemente da urlo. Una posa da infarto che incanta tutti quanti. Delle gambe che sembrano non finiscano mai, occhiali da sole in bella vista ed un fisico che definire solamente “perfetto” è troppo poco. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha decisamente esagerato. Guardare per credere.