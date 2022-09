Milan, il bomber ha convinto: Maldini vuole subito il rinnovo

Paolo Maldini non ha dubbi: il rinnovo arriverà subito per il bomber che i rossoneri non vogliono perdere. E intanto gli altri club si muovono.

Il mercato del Milan ha avuto una direzione molto chiara. Maldini e Pioli hanno lavorato su due strade parallele per creare una rosa ancora più competitiva.

Una ha portato in rossonero calciatori già esperti in ottica Champions. L’altra, che in passato ha dato i suoi frutti, è mirata a dare a caccia ai giovani. In tal senso De Ketelaere e Adli, ma anche gli innesti di Vranckx e altri movimenti sono la chiave per puntare ad una squadra che abbia pedine pronte ad esplodere in Italia e ad essere in futuro risorsa fondamentale per il mercato. Ecco perché Maldini non perde di vista la “linea verde”. Rappresenta la linfa vitale di un club che ha una strategia ben precisa e che vuole e deve necessariamente valorizzare i giovani.

In tal senso, le prestazioni di un calciatore rossonero hanno già convinto. Maldini è rimasto stregato, e in molti affermano che si stia già muovendo per fargli firmare il rinnovo ed evitare il pressing di molti club che vorrebbero di fatto strapparlo subito ai rossoneri.

Milan, l’affare è da chiudere subito

Le prime apparizioni nella passata stagione, che hanno immediatamente scatenato la caccia all’attaccante. Maldini ha incassato molte chiamate per avere il prestito, ed ha scelto la squadra che poteva dare maggiore spazio al talento rossonero. La decisione sembra azzeccatissima, perché dopo una serie di amichevoli da protagonista, è arrivato anche un pesante sigillo.

Colombo con il Lecce ha messo a segno la rete che ha permesso ai pugliesi di strappare un clamoroso punto contro il Napoli. Non è solo la rete a colpire, ma anche la caparbietà e il carattere nel reagire dopo un rigore sbagliato, trovando il punto del pari e sacrificandosi anche in copertura per aiutare la squadra. Fisico, talento, grandissima voglia di emergere e soprattutto istinto da bomber di razza.

Queste le caratteristiche di un calciatore che ora Maldini non vuole perdere. Il direttore rossonero vuole infatti immediatamente chiudere il capitolo rinnovo per evitare che molti club possano sondare il terreno. Colombo è stregato dal Milan, ma ha cercato in accordo con la sua società un squadra per avere più spazio. A Lecce gli è bastato poco tempo per fare innamorare la piazza, e anche i tifosi rossoneri segnalano che Maldini e Pioli hanno già in casa un bomber pronto a diventare fondamentale per il futuro del club. L’incontro potrebbe essere quindi già in programma, e il Milan dei giovani è pronto a coccolare l’ennesimo talento che farà le fortune della società.