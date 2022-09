Costanza Caracciolo infiamma la fine dell’estate: solo il reggiseno

Costanza Caracciolo ci ha deliziato con un nuovo ed entusiasmante post che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visto con tutta l’attenzione di questo mondo. Il suo bikini, in realtà, parla da solo – FOTO

L’estate sta finendo, lo sa bene anche l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ che si sta godendo gli ultimi giorni prima di riattaccare la spina con il mondo del lavoro e ritornare nella sua abitazione. Nonostante tutto questo, però, sui social network si conferma sempre più attiva con degli scatti assolutamente da urlo e che mandano completamente in tilt non solamente l’intero sistema, ma tutti i suoi follower che non stavano aspettando altro che un suo post.

Costanza Caracciolo, bellezza incantevole: che scatto

Puntuale, come un orologio svizzero, alla fine è arrivato lo scatto che tutti i suoi follower stavano attendendo con molta ansia. Tanto è vero che il contenuto sta raggiungendo il successo che merita, ovvero un altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che stanno aumentando con il passare delle ore. Numeri impressionanti e che fanno capire solamente una cosa: che la nativa di Lentini continua ad essere uno dei personaggi televisivi ancora apprezzati dal pubblico italiano. Gli stessi, infatti, la seguono con attenzione sui social e non si perdono un solo scatto. Proprio come l’ultimo che veramente non ha bisogno di alcun tipo di commento, Tanto è vero che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere a riguardo. Per lei le vacanze continuano e si fanno decisamente sempre più bollenti. Il suo costume lo è ancora di più. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Non perdetevi un solo singolo particolare che la 32enne ci ha regalato.

Costanza Caracciolo, top da brividi: forme devastanti – FOTO

Un autoscatto che non poteva assolutamente passare inosservato. Da guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Un costume che sembra quasi non lo indossi visto che assume lo stesso colore della sua pelle abbronzata. Un lato ‘A’ decisamente prorompente ed un fisico semplicemente da urlo. Forme a dir poco stratosferiche. Il cielo azzurro dà sicuramente quel tocco in più, ma la vera protagonista non può che essere la compagna di uno dei ‘Bomber’ attualmente in circolazione come Christian Vieri.