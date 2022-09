Eleonora Boi, saluto all’estate è bollente: bikini da urlo e perizoma mini

Anche Eleonora Boi ha voluto salutare, nel migliore dei modi, la sua estate che non è passata di certo inosservata agli occhi dei suoi follower che non si sono persi affatto un singolo aggiornamento da parte della fantastica giornalista

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto: semplicemente da favola. Buona visione – FOTO

Eleonora Boi, il saluto all’estate è bollente

Anche per Eleonora Boi sono finite le vacanze. Lo si è capito direttamente dall’ultimo contenuto che ha deciso di pubblicare direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram. Una immagine che non è passata assolutamente inosservata e che, allo stesso tempo, non sta davvero né in cielo e né in terra. Tutti quanti in piedi per lei e per il suo straordinario look da centodieci e lode. Nel corso di queste settimane ci ha regalato delle vere e proprie perle che non potevano di certo passare inosservate. Proprio come il suo ultimo contenuto che non sta davvero né in cielo e né in terra. Un qualcosa che veramente alza notevolmente le temperature. Siete curiosi di conoscere il tutto? Non vi resta, da fare altro, che rimanere qui con noi per osservare molto attentamente quello che ci ha regalato la splendida sarda. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo perché ci sarà sicuramente da divertirsi.

Eleonora Boi, semplicemente incantevole: forme e bikini da urlo – FOTO

Un bikini che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento e che merita di essere visionato con tutta l’attenzione di questo mondo. Stesso discorso vale anche per il perizoma che, a tratti, sembra essere solamente un filo. Possiamo confermare che il giallo è un colore che le sta a pennello e che le dona alla grande. Così come il suo costume che mette in risalto le sue straordinarie forme a dir poco fantastiche. Un qualcosa di veramente incantevole, su questo non si può aggiungere assolutamente nulla. Tutti quanti in piedi per la nativa di Cagliari.