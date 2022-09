Paola Di Benedetto, spacco vertiginoso e solo il reggiseno: da urlo

Tre foto e la community va in tilt: Paola Di Benedetto è incantevole e il look scelto rende onore ad un fisico da urlo.

Paola Di Benedetto è una delle donne più amate dagli italiani. Per la sua simpatia, per il volto pulito, di certo anche per il suo fascino.

La sua presenza scenica l’ha spinta a prendere parte a molti progetti. Dai programmi televisivi di cui è stata prima ospite e poi impeccabile presentatrice fino ai reality. Non solo l’Isola dei Famosi, ma anche il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia gli appassionati sono rimasti folgorati dalla Di Benedetto. A colpire non è stata solo la sua bellezza pulita, ma anche il carattere.

Pacata ma determinata nei momenti caldi, sempre pronta a mettere pace fra i concorrenti ma mai banale e sempre diretta nel suo modo di approcciarsi alle dinamiche. Quelle qualità l’hanno incoronata qualche edizione fa come regina del programma e il suo successo è stato ancora più rapido e tangibile. Tv e radio le hanno affidato compiti importanti, grazie anche alle sue qualità. Dialettica precisa e rapida, sorrisi incantevoli, e poi quel fascino che non può passare inosservato.

Look magnetico e forme in vista: Paola DI Benedetto è incantevole

Se le foto in barca durante l’estate vi hanno lasciato di stucco, e quelle in costume sdraiata in spiaggia vi hanno nuovamente chiarito quanto la di Benedetto sia affascinante, forse non avete visto la sua anima rock. Traspare nell’ultima galleria, che come spesso accade ha fatto incetta di emoticon, di like, di commenti tutti positivi per una donna bellissima e molto amata.

In occasione di una serata per il famosissimo brand Roberto Cavalli, la Di Benedetto ha posato con un look bianco e nero che è il marchio di fabbrica dell’amatissima casa, e ha regalato tre scatti clamorosi ai fan. Il primo piano riafferma la bellezza di un volto che ha conquistato gli italiani, ma un’altra istantanea ha lasciato tutti di stucco. La gonna è infatti cortissima, il décolleté impeccabile come sempre, e la posa da rocker fa il resto. La Di Benedetto è semplicemente impeccabile ed è bellissima nelle foto.

I commenti in poche ore decollano e sono circa 400. Rispondono tuti, anche altri Vip, conquistati da una donna molto affascinante che continua ad essere molto seguita. Sono circa un milione e 700 mila i suoi followers su Instagram, ma del resto, con questi scatti e quel fascino clamoroso, diventa quasi impossibile non ammirare la splendida Paola Di Benedetto.