Rossella Fiamingo, il costume è solo un filo: sta per togliersi di dosso

Rossella Fiamingo fa vedere a tutti i suoi follower la collezione di costumi. In questa estate a dir poco bollente abbiamo imparato a conoscerli tutti, adesso è arrivato il momento di visionare il suo ultimo bikini che merita di essere visto con la massima attenzione – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Basti pensare che noi della redazione siamo rimasti ancora colpiti e sconvolti da quello che abbiamo visto. Ovviamente in senso positivo, ci mancherebbe altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere. Guardare per credere. Buona visione a tutti quanti voi.

Rossella Fiamingo, da rimanere senza fiato

Molti di noi, in realtà, si aspettavano che questa estate la trascorressero insieme proprio come hanno fatto lo scorso anno. Purtroppo chi per un motivo e chi per un altro non hanno potuto viaggiare insieme a far divertire i propri fan con i loro scatti che hanno aumentato ulteriormente le temperature delle passate vacanze. Ovviamente ci stiamo riferendo sia alla donna che vedete inquadrata in foto come Rossella Fiamingo che alla sua amica Diletta Leotta. Il duo catanese che ha mandato completamente in tilt il social network di Instagram con le loro pose assolutamente da infarto. Se la giornalista di ‘Dazn‘ è ritornata al lavoro, la sua amica invece si sta godendo gli ultimi momenti di relax prima di ritornare a fare sul serio. Tanto è vero che ha voluto mostrare ai suoi follower un costume a dir poco fantastico. Sembra quasi che addosso abbia solamente un filo. Un lato ‘A’ pronto ad esplodere da un momento all’altro e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi e con tutta la cautela di questo mondo. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Rossella Fiamingo, che forme: ci manda tutti ko – FOTO

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente in tilt e allo stesso tempo ko allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande. Un costume che sembra quasi stia per staccarsi di dosso per via delle sue importanti forme che non possono assolutamente passare inosservate. Da rimanere incantati, tutti quanti in piedi per lei.