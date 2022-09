Guendalina Tavassi, il bikini scompare: resta solo un mini perizoma

Guendalina Tavassi da urlo: nuovo scatto rovente su Instagram. Mini bikini e lato B in mostra per uno spettacolo senza precedenti.

Guendalina Tavassi da panico nel suo ultimo scatto che mandato in delirio i followers. La influencer e showgirl non ha deluso le aspettative, regalando a chi la segue su Instagram uno spettacolo clamoroso. Non c’è storia, anche questa volta, Guendalina ha regalato emozioni con questo suo ultimo contenuto.

Di sicuro, la bellissima influencer è uno dei volti più amati dei social e la sua fama è tornata in auge soprattutto dopo la sua attesissima partecipazione all’Isola dei Famosi che non ha deluso le aspettative. Per Guendalina, che partecipava per la seconda volta all’Isola dopo la prima volta avvenuta ben dieci anni fa, è stato un ritorno in Honduras da protagonista. Personaggio da reality irresistibile per fascino e carisma. Anche sulla Palapa non si è smentita e ha dato vita a momenti televisivi intensi, confermando un carattere forte e un fascino ancor più irresistibile che mai. L’ammirazione dei fan è poi arrivata ai massimi livelli quando, con una scelta controcorrente, la Tavassi ha deciso di abbandonare il programma, avvertendo troppa nostalgia dei figli. Avrebbe potuto puntare ad arrivare fino in fondo, e sembrava avere le carte in regola addirittura per vincere, ma l’aver privilegiato l’aspetto umano le ha garantito il sostegno ancor più incondizionato dei tantissimi ammiratori su Instagram. Con oltre 1,3 milioni di followers, Guendalina Tavassi è a tutti gli effetti una delle influencer di maggior spicco in Italia e non solo.

Guendalina Tavassi, lato B iconico: scatto bollente

I suoi contenuti sono davvero da incorniciare: scatti social da capogiro e forme esplosive per la bellissima Guendalina. Sotto ogni suo post, quello che balza subito all’occhio è la quantità di like che riceve ad ogni singolo scatto. Nel corso di questa estate, immancabili sono stati i suoi super scatti seducenti e provocanti. Il suo ultimo post però, è davvero infuocato dove a risaltare sono le forme della stupenda influencer.

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Una visione bollente, un lato B da brividi ed un fisico senza tempo: Guendalina Tavassi si prende il trono di regina dell’estate con un serie di scatti iconici. Il bikini fatica davvero a contenere le sue forme davvero straordinarie. Trionfo di like e commenti d’approvazione, con la bellissima influencer che ha deciso di regalare una spettacolo più unico che raro. Davvero impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanta bellezza.