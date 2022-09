Miriam Leone, visione spettacolare: ‘chi non fa zoom mente’

Tutti quanti in piedi per l’ultimo post che è stato pubblicato, direttamente dal suo account ufficiale, da parte di Miriam Leone che non poteva assolutamente passare inosservato sotto i nostri occhi. Un qualcosa che merita decisamente tanto – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete ancora visionato il tutto) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Semplicemente incantevole, su questo non possiamo dire assolutamente nulla di quello che già non sappiamo. Si è veramente superata ed a breve scoprirete anche il perché di tutto questo. Buona visione a tutti quanti voi.

Miriam Leone, semplicemente incantevole

Abbiamo finito tutti gli aggettivi e le parole positive per lei. Davvero non sappiamo più cosa inventarci visto che continua a stupirci sempre di più. Il suo ultimo post pubblicato su Instagram sta continuando ad avere il successo che merita. Inutile ribadire che sta raccogliendo tantissimi di quei “like” che oramai si sta perdendo il conto. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi fan che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Il contenuto è davvero mozzafiato e sensazionale: lo scatto dall’altro è un qualcosa che davvero non si può descrivere. Nulla da aggiungere in merito. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ancora ci dobbiamo riprendere da tutto quello che la bellissima catanese ci ha fatto vedere. Non smette mai di stupirci, un qualcosa di veramente incredibile. Con il passare del tempo tende sempre a migliorare, davvero continuiamo a rimanere increduli. Adesso, però, basta alle ciance e concentriamoci esclusivamente su quello per cui siete qui: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Miriam Leone, un lato ‘B’ da sogno: visione paradisiaca – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Uno scatto decisamente incredibile che porta la firma della fantastica attrice che sa sempre come stupire i suoi fan. Proprio questi ultimi sono rimasti, ancora una volta, senza fiato da quello che i loro occhi hanno appena visto. Lo sguardo fisso sull’obiettivo della fotocamera fa venire a tutti un mal di testa esagerato, un qualcosa che veramente non sta né in cielo e né in terra. Un top che mette in risalto il suo lato ‘B’ che definire “fantastico” è assolutamente troppo poco. Che spettacolo.