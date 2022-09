Sofia Vergara si presenta con una scollatura da sogno: che visione

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita e lo ha fatto anche alla grande. Ovviamente stiamo parlando di Sofia Vergara che ci ha deliziato con una nuova ed emozionante immagine che è decisamente incantevole – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma questa volta si è decisamente superata. Un altro delizioso e strepitoso selfie quello che l’attrice si è scattata nel corso del programma dove fa da giudice. La visione è decisamente bollente: un qualcosa che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da guardare con cautela.

Sofia Vergara, altro selfie bollente: che spettacolo

In realtà ci potrebbe bastare anche questa immagine sopra in evidenza, ma quello che ci ha regalato la nativa di Barranquilla merita decisamente molto. Ora vi poniamo una domanda in cui la risposta vi farà rimanere completamente senza parole. E’ capitato a noi della redazione, sicuramente accadrà anche a voi lettori. Sapete quanti anni ha questo splendore di donna? Un numero che non potrete mai credere e che sicuramente vi farà venire mille domande. Ne sono ben 52. Portati alla stragrande. Anche se in molti pensano che ci sia un grave errore nella sua carta di identità visto che non può essere assolutamente così visto che non ne dimostra neanche la metà. E’ così, ma questo poco interessa visto che con il passare degli anni migliora sempre di più. La possiamo paragonare ad un buonissimo e gustoso vino che con il tempo va sempre a migliorare. Ed è proprio il caso della nostra Sofia che ci ha regalato una nuova perla che noi siamo pronti a rivedere con molto piacere. Invece per voi si tratterà dell’inizio di una nuova e fantastica avventura.

Sofia Vergara, selfie devastante: tutto da vedere – FOTO

Cosa mai possiamo dire in merito a questo scatto rispetto a quello che abbiamo già detto in più di una occasione ed in precedenza? Da rimanere senza parole. Un vestito che mette in risalto le sue forme ed in particolar modo il suo lato ‘A’ che definire prorompente è assolutamente troppo poco. Quel sorriso che ci manda completamente al tappeto e quello sguardo che, con il passare del tempo, diventa sempre più sexy.