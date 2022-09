Guendalina Tavassi, tre ‘salvagenti’ in mare: visione troppo piccante

Guendalina Tavassi ancora una volta assoluta protagonista di Instagram, D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La nativa di Roma ammalia i suoi follower con un nuovo scatto che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che merita di essere visionato attentamente e con tutta l’attenzione di questo mondo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non sarebbe di certo la prima volta, ma lo spettacolo (anche in questa occasione) è garantito. Buona visione a tutti quanti voi.

Guendalina Tavassi, questa volta ha davvero esagerato

Se non è stata la sua estate allora davvero poco ci manca. Per lei, il periodo di relax, non è affatto finito. Anzi, sta continuando nella migliore maniera possibile che tutti quanti i suoi fan stavano aspettando con molta ansia. Un nuovo contenuto è stato pubblicato direttamente sulla sua pagina ufficiale Instagram e che sta avendo il successo che merita. In questo momento si trova in Sardegna dove si sta godendo gli ultimi giorni di riposo e soprattutto di mare prima di riattaccare la spina con il mondo degli impegni e del lavoro. Nell’immagine che a breve vedrete potete notare benissimo c’è un salvagente in mare. Nella didascalia in foto ci ha tenuto a far presente che quella “ciambella” è stata prontamente tolta dopo che aveva scattato la foto. A dire il vero poco interessa ai fan che si erano decisamente orientati su altro e che adesso andremo a vedere tutti quanti insieme. Bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Guendalina Tavassi, tre salvagenti al prezzo di uno: lato ‘A’ da favola – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente ed incantevole che mai. Sicuramente il mare ed il cielo azzurro fanno la loro parte, ma mai quanto la nativa di Roma che continua ad essere l’assoluta protagonista di questa estate che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Uno scatto che sta mandando completamente in tilt tutti i suoi follower. Un lato ‘A’ che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento né di altro. Basti pensare che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto.