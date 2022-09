Dayane Mello seducente, il costume è un filo: visione totale

Dayane Mello continua a strappare applausi, la super modella italo-brasiliana non passa mai inosservata e lascia senza parole

Negli anni, abbiamo imparato ad apprezzare, come personaggio sulle principali passerelle di moda e nel mondo dello spettacolo, Dayane Mello, tra le presenze più assidue e seducenti. La bellezza della modella italo-brasiliana del resto è diventata un marchio di fabbrica assai celebre, capace di far sognare ad occhi aperti.

Dayane Mello, fascino sublime che non passa mai di moda

In Italia da diversi anni, dove è diventata una modella famosa in tutto il mondo, Dayane è stata notata anche dalla nostra industria televisiva. Ed è diventata un volto molto richiesto per i reality show e vari programmi televisivi. La sua presenza al Grande Fratello Vip, qualche tempo fa, non poteva certo lasciare indifferenti, ma sono anche altri gli show in cui si è fatta valere. Il suo numero di fan, conseguentemente, cresce sempre di più e su Instagram parliamo di una celebrità assoluta, da oltre un milione e 200 mila followers. Di lei si è sentito parlare anche in maniera legata al gossip calcistico, per essere stata, in passato, una delle conquiste di Mario Balotelli. Un fascino decisamente non banale il suo, del resto, e che anche in questa estate, scatto dopo scatto, ha raccolto riscontri notevoli da parte dei fan. Le immagini super provocanti di Dayane sono state molteplici, in particolar modo in coppia con la modella e influencer Soleil Sorge, con la quale ha instaurato un rapporto di amicizia e professionale molto solido e profondo. Ma anche da sola, Dayane sa fare la differenza, eccome.

Dayane Mello, stacco di gambe clamoroso: silhouette divina, capolavoro che accende la passione

Nell’ultimo post, la vediamo indossare uno sgargiante bikini dai colori accesi. Il costume esalta le sue forme sinuose, la prospettiva dal basso accende la passione e la fantasia evidenziando la sua silhouette pressoché perfetta. Possiamo ammirare gambe chilometriche e affusolate, una immagine che non lascia indifferenti gli ammiratori. Like e commenti fioccano in pochissimo tempo, per uno degli scatti migliori degli ultimi tempi da parte di Dayane. Un trionfo di sensualità irresistibile, che attira da sempre fan da tutto il mondo. Non solo in Italia, la Mello è ritenuta una delle modelle più affascinanti del globo, e scatto dopo scatto lei non perde occasione di ricordarci il perché. Si può soltanto applaudire di fronte a tale meraviglia.