Poche ore al derby, Inzaghi scioglie le riserve: col Milan sarà Inter rivoluzionata

Mancano pochissime ore alla grandissima sfida tra Milan ed Inter, ovvero la stracittadina, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi sta sciogliendo le ultime riserve e sta pensando seriamente a chi schierare in campo contro il team allenato da Stefano Pioli

A quanto pare il manager piacentino ha pochi dubbi in merito su chi schierare, anche se a quanto pare le scelte sembrano più che fatte. L’obiettivo dell’allenatore è quello di regalare un’altra gioia ai propri sostenitori in questo big match che preannuncia spettacolo. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde visto che entrambe le squadre, fino a questo momento del campionato, stanno facendo vedere delle ottime cose in campo.

Poche ore al derby tra Milan ed Inter, gli ultimi dubbi di Inzaghi

E’ decisamente ancora troppo presto per tirare dei primi bilanci visto che sono state affrontate solamente quattro giornate di campionato. Lo sanno bene sia il Milan che la stessa Inter, anche se il derby non ha affatto bisogno di scuse: tutte e due le squadre hanno intenzione di vincere e di regalare una emozione ai propri sostenitori. i rossoneri arrivano da un pareggio, in trasferta, contro il Sassuolo. Basti pensare che, qualche mese fa, è stata la “terra” della vittoria del diciannovesimo scudetto del ‘Diavolo’. I nerazzurri, invece, si sono sbarazzati di una Cremonese che ha concesso troppi spazi agli uomini di Inzaghi che non hanno perdonato. Proprio il tecnico sta decidendo la formazione da mandare in campo questo pomeriggio alle ore 18. Pare che sia tutto pronto e su chi deve scendere in campo.

Derby, Milan-Inter: dubbio in attacco per Inzaghi

In porta sarà confermato ancora una volta Handanovic a discapito del neoarrivato Onana. In difensa tornerà Bastoni dal primo minuto insieme a De Vrij e Skriniar. Sugli esterni spazio a Dimarco che, dopo la buona prova contro i grigiorossi come difensore centrale di sinistra, si sposterà sulla fascia. A destra inamovibile Dumfries. I tre di centrocampo saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu.

In attacco, orfani del titolare Lukaku (ne avrà ancora per qualche settimana dopo l’infortunio rimediato nella sconfitta contro la Lazio all’Olimpico), non si hanno dubbi su Lautaro Martinez che guiderà l’attacco. Insieme a chi? A quanto pare ci sarà il suo connazionale Correa con Dzeko pronto a subentrare a gara in corso. Come riportato in precedenza: ancora poche ore ed i sostenitori della ‘Beneamata’ conosceranno chi scenderà in campo.