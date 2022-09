Sara Croce, fine dell’estate rovente: il costume non la copre abbastanza

Sara Croce lo aveva promesso ed alla fine è arrivato il momento che tutti gli abitanti di Capri stavano aspettando: l’isola ha avuto il piacere di accogliere, per la seconda volta, la fantastica classe ’98 che è letteralmente innamorata della cornice campana che sa regalarti della fantastiche emozioni

A dire il vero molte donne, che fanno parte della nostra rubrica, hanno deciso di trascorrere buona parte delle loro vacanze nell’isola campana e si sono trovate nel migliore dei modi. Tanto è vero che ha voluto immortalare il momento con un post che ha subito pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram. Nemmeno a dirlo che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita a suon di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower – FOTO

Sara Croce, Capri diventa ancora più bollente

Non bastano solamente le altissime temperature che il nostro paese sta accusando in queste settimane, poi ci si mette anche la nativa di Bergamo che con i suoi scatti fa venire davvero i migliori mal di testa ai suoi fan. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. I Faraglioni, in questo caso, passano inevitabilmente in secondo piano visto che l’assoluta protagonista non può essere che lei. La mitica ex Bonas di ‘Avanti un Altro’. Perché ex? Purtroppo, a partire dalla stagione che sta per iniziare, i fan del programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti non avrà in squadra la 24enne. Quest’ultima, però, rimarrà sempre in Mediaset visto che è stata scelta da Maurizio Costanzo per la sua trasmissione in seconda serata su Canale 5. Adesso, però, concentriamoci esclusivamente su di lei e sul nuovo post di fuoco.

Sara Croce, scatto semplicemente fantastico: che fisico – FOTO

Un fisico che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Delle gambe che sembrano non finire mai. Un costume così troppo piccolo che mette in risalto le sue straordinarie forme. Non possiamo fare altro che inchinarci dinanzi alla sua infinita bellezza. Come ha fatto proprio la sua collega ed amica Laura Cremaschi che ha lasciato un bel “cuoricino” sotto al suo post. Capri diventa ancora più bollente per via della sua presenza.