Emanuela Folliero, gambe favolose e bikini esplosivo

Per Emanuela Folliero il tempo sembra non essere mai passato. Lo dimostra il suo ultimo contenuto che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Il post sta raccogliendo il successo che merita

Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti quanti i suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte di una delle icone della televisione italiana. Il titolo non è assolutamente ingannevole: sembra che davvero abbia venti anni e non assolutamente quello che dice la carta di identità che, secondo noi, sta mentendo alla grande. Guardare per credere – FOTO

Tutti quanti in piedi per Emanuela Folliero

Un altro grandissimo successo che porta la firma di Emanuela Folliero. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con molta ansia. Per lei l’estate non è affatto finita. Approfittando della sua piscina direttamente nella sua abitazione la vediamo in splendida forma con un fisico a dir poco incantevole. Come riportato in precedenza si stava discutendo dell’età. Ci credereste mai che di anni ne ha 57? Noi no, anche perché non ne dimostra neanche la metà. Per lei il tempo sembra davvero non essere mai passato. La sua opera d’arte lo dimostra alla grande. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta, da fare altro, che rimanere qui con noi per osservare attentamente tutto il suo contenuto che merita decisamente tanto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di guardare il tutto molto attentamente e soprattutto con la massima cautela. Godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Sicuro che abbia vent’anni? Una sirena in piscina – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa possiamo confermare che ci è riuscita ed anche alla grande. Un fisico che veramente merita tanto. Un costume che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Delle gambe che sembrano non finiscano mai. Un lato ‘A’ decisamente esplosivo e delle forme a dir poco fantastiche. Non possiamo fare altro che complimentarci con lei e aspettare il prossimo post.