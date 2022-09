Guendalina Tavassi, scollatura esagerata a tavola: visione esplosiva

Stupefacente, attraente, davvero esplosiva: due scatti e Guendalina Tavassi infiamma la community. La visione è piccante.

Quando si parla di lei c’è sempre da restare a bocca aperta. Lo ha dimostrato negli anni, e anche di recente non ha mai smesso di stupire.

Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, che nell’estate in cui le vip nostrane hanno mostrato molto delle loro vacanze, di certo non è mancata all’appello. Il suo impatto in televisione è stato infatti clamoroso fin dagli esordi. Quella genuinità, i sorrisi e le battute hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, che di certo hanno sottolineato quel fisico esplosivo e quelle forme travolgenti.

Guendalina Tavassi si fece infatti notare ben presto quando la produzione del Grande Fratello decise di puntare su quella splendida donna esplosiva e coinvolgente. Da perfetta sconosciuta ci mise poco per farsi apprezzare. Il volto sempre sorridente e il carattere giocoso e frizzante la resero in poco tempo non solo una delle preferite dal pubblico ma anche di fatto un personaggio televisivo. Impossibile però dimenticare quei giochi in acqua nella piscina. Bikini esplosivo, intimo stretto, un fisico che non passò inosservato, e che insieme al suo carattere furono i veri segreti di un successo che va avanti.

Guendalina Tavassi, che scatti!

Da quel momento la carriera della Tavassi non ha conosciuto soste. Inviti a programmi tv, trasmissioni di ogni tipo, poi l’Isola dei Famosi che ha svelato anche altri lati di lei. La voglia di emergere, la capacità di reagire alle difficoltà, un amore incondizionato per la famiglia. La Tavassi è tornata a stupire, e anche ad incassare i complimenti e l’affetto del pubblico, per certi versi colpito dalla sua uscita anticipata dal programma per tornare dalla famiglia.

La Tavassi però si è goduta il successo e una serie di spiagge fantastiche in questa estate. Bikini da sogno, pose da diva, sorrisi esplosivi, ma soprattutto un fisico che davvero lascia tutti a bocca aperta. La showgirl continua a fare incetta di complimenti, e anche l’ultima gallery non è passata inosservata.

Due scatti a tavola ed un look magnetico, e parte la valanga di commenti. Le forme della Tavassi sono straripanti, il lato A incolla allo schermo e i complimenti si moltiplicano in una community sempre in crescita. Sono un milione e trecentomila i followers della Tavassi, sempre pronti ad ammirare gli scatti di una donna che sa sempre come stupire. E lo ha fatto di nuovo.