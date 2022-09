Antonella Fiordelisi, il VIDEO è scottante: con lo zoom si vede tutto

Il video postato sui social è davvero bollente: Antonella Fiordelisi continua a stupire ad incantare i followers su Instagram.

Antonella Fiordelisi da sogno nel video postato qualche ora fa sul suo profilo ufficiale Instagram. Contenuto che va osservato con estrema attenzione da parte di tutti noi. Un successo dopo l’altro, con i suoi contenuti che fanno il pieno di “like” e commenti.

In questi anni, è riuscita ad imporsi fin da subito come modella e influencer, diventando uno dei volti più apprezzati e seducenti. Spesso il nome di Antonella, per gli appassionati di gossip calcistico, è stato accostato a Gonzalo Higuain. La 24enne salernitana è stata al centro delle cronache anche per la sua relazione con Francesco Chiofalo, oltre al breve flirt con il campione argentino. La schermitrice continua a fare grandi numeri su Instagram, con il suo profilo è arrivato ormai a 1,3 milioni di followers. Del tutto comprensibile, visto il fascino e la sensualità che Antonella sa esprimere e che tolgono sempre il fiato. Fisico slanciato, curve sinuose, sguardo micidiale e che non ammette repliche, lineamenti delicati e insieme provocanti. Con la sua straordinaria bellezza, ad ogni suo scatto strappa una quantità di like. Davvero difficile resistere di fronte un ad contenuto della meravigliosa Antonella, che ogni volta sa sempre come stupire tutti.

Antonella Fiordelisi, il video è bollente: che spettacolo!

Classe ed eleganza nel video pubblicato poche ore fa da Antonella Fiordelisi. Il contenuto è da sogno con lo sguardo che non può che non finire là, dove tutto è proibito. Le prime immagini sono in costume, dove si fa davvero fatica a contenere le sue curve esplosive. Gambe perfette in primo piano, la scollatura si fa notare e accende la passione dei fan. Sensualità infinita ogni volta che “cambia” gonna. Un video che toglie il respiro, con uno stacco di gambe mai visto così e che non può assolutamente lasciare indifferenti. Tenetevi forte, ecco che arriva la bellissima Antonella con un video che vi farà girare la testa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Contenuto esplosivo anche in termini di like e commenti, con i fan di Antonella che stanno prendendo d’assalto il posto della modella. Commenti d’approvazione infiniti, per un video che davvero non ha eguali. Niente di cui stupirsi, per chi la segue da tempo. Parliamo di una delle bellezze in maggiore crescita sui social e di cui sicuramente sentiremo ancora parlare a lungo. Forse, anche in vista di un ingresso nel mondo dello spettacolo che non è da escludere, anzi.