Elettra Lamborghini, giacca aperta e nulla sotto: da bollino rosso

Una delle regine incontrastate dell’estate, sui palchi ma anche sui social: Elettra Lamborghini stupisce, e il suo ultimo look è pazzesco.

Alzi la mano chi almeno una volta non ha canticchiato le sue canzoni o ballato seguendo il ritmo incalzante delle hit lanciate. Non c’è estate infatti senza Elettra Lamborghini, che fa sempre centro.

Anche quest’anno ha infatti stupito e conquistato i fan in giro sui palchi italiani. La canzone lanciata con Rocco Hunt è un nuovo successo. Il ritmo fa scatenare gli amanti del genere, le sue danze sfrenate sul palco e quel twerk che è ormai un vero e proprio marchio di fabbrica la rendono amatissima e come sempre esplosiva. Il suo successo non conosce quindi soste, ma non è solo la pazzesca presenza scenica a colpire.

La Lamborghini incassa infatti proposte televisive, concede interviste, abbraccia il pubblico che la segue anche sui social. Su Instagram infatti i suoi numeri decollano, spinti anche da post clamorosi come l’ultimo regalato ai fan. La Lamborghini infatti ha regalato uno scatto con un look che lascia intravedere qualcosa di più, e in pochi minuti i commenti si sono moltiplicati. Sono i numeri a dare la dimensione del suo seguito, ma anche i commenti in arrivo e la potenza di una foto davvero seducente. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Elettra Lamborghini, fan in delirio per l’ultima foto

La simpatia per conquistare tutti, un volto seducente per far breccia nel cuore dei fan e poi ancora quella voglia di mettere in piedi molti progetti e di essere sempre sulla cresta dell’onda. Elettra Lamborghini sa fare spettacolo. Dallo studio televisivo al palco, e le sue hit sono sempre un successo clamoroso. Elettra Lamborghini non sbaglia mai un colpo, e il suo seguito si è trasferito in numeri anche sui social.

Sono più di 7 milioni i suoi followers, e le cifre la rendono di fatto una delle donne italiane più seguite sui social network. Merito anche di foto incredibili in cui la Lamborghini gioca con i followers, li seduce, crea quel legame che è ormai fortissimo. Anche l’ultima foto infatti ha incassato valanghe di commenti e di like.

La giacca verde si apre, e la cantante lascia intravedere qualcosa di più per la gioia dei fan che commentano quella visione piccante e provocante. Il risultato? Provate un po’ a dare un’occhiata. Sono quasi mille solo i commenti, incalcolabili invece le emoticon che le regala la sua gente. Quel pubblico che la ama, e che sottolinea di non vedere l’ora di scoprire altre foto di una donna ormai famosissima e molto amata.