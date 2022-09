Serie A, pronta a saltare la prima panchina: sostituto alla porta

Nonostante siano trascorse solamente poche giornate di campionato, pare che in Serie A ci sarà il primo esonero di questa stagione. I pessimi risultati ottenuti dalla squadra, fino a questo momento, hanno indotto il presidente e la dirigenza a prendere una decisione drastica ma del tutto inevitabile

A quanto pare il sostituto sta solamente aspettando la chiamata da parte della società visto che le cose sembrano oramai fatte. Tanto è vero che i tifosi ne hanno veramente abbastanza del loro allenatore, colpevole secondo loro di aver applicato delle scelte sbagliate in queste prime giornate di campionato. Una decisione che potrebbe arrivare a breve dopo un lungo consulto. Se nell’ultima giornata era stata la fiducia con “riserva”, questa volta pare che la fortuna non potrà andare di nuovo dalla parte del tecnico.

Serie A, pronta a saltare la prima panchina

Siamo arrivati al mese di settembre e dopo solamente pochissime giornate di campionato è pronto ad arrivare il primo esonero di questa stagione. Una decisione che potrebbe presto arrivare dopo la serie pessima di risultati che ha ottenuto la squadra fino ad ora. Stiamo parlando del Monza di Giovanni Stroppa che non se la sta passando per niente bene. Una situazione che non va più giù sia al presidente Berlusconi che all’amministratore delegato Galliani che gli hanno confermato la fiducia sia per la permanenza nella massima serie che per queste prime giornate a dir poco “disastrose”. Adesso, però, le cose sono pronte a cambiare visto che c’è il sostituto pronto a prendere in mano la situazione e stravolgere completamente tutto.

Serie A, De Zerbi pronto al ritorno: il Monza lo aspetta e lui…

E lui ovviamente aspetta la chiamata del Mona. Roberto De Zerbi è pronto a rimettersi nuovamente in gioco dopo l’esperienza in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. Non stiamo qui certo a dirvi come sono stati gli ultimi mesi che ha vissuto il nativo di Brescia che, poche settimane fa, ha deciso di risolvere il contratto con il club perché impossibile continuare un lavoro per via dei bombardamenti che ci sono nel paese. L’idea dei brianzoli è quella di puntare decisamente su di lui per dare una scossa ad un ambiente che sta conoscendo, per la prima volta, il campionato di A. Dopo l’esperienza al Sassuolo il tecnico è pronto a rimettersi in gioco con una nuova e stimolante avventura alla corte dei lombardi.