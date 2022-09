Triplo rinnovo in casa Milan: RedBird parte col botto

Con l’arrivo della nuova proprietà, la dirigenza del Milan lavora sui rinnovi. In 3 pronti a firmare il prolungamento del contratto.

Con la fine della sessione estiva di calciomercato, per il Milan è tempo di mettersi a lavoro sul fronte rinnovi. Gli episodi di Donnarumma, Kessié e Calhanoglu insegnano, con lo spauracchio che qualcun altro possa lasciare il club rossonero a parametro zero presente.

Il club rossonero è riuscito a completare la rosa grazie al lavoro del duo Maldini-Massara. Ora la palla passa nelle mani di Pioli, con la squadra che ha ben ha figurato in questo inizio di stagione. Nelle prime 4 giornate, due vittorie e due pareggi, questo lo score che il Milan ha fatto registrare nelle prime quattro gare del campionato. La vittoria del Derby alla quinta giornata di campionato, lancia per il momento il Milan al primo posto della classifica assieme al Napoli, vittorioso sul campo della Lazio. Derby della madonnina che va alla squadra di Pioli che però, parte in svantaggio. Bravo Brozovic nell’inserimento e vantaggio nerazzurro. Dopo soli 7 minuti però, inizia lo show di Rafael Leao.

Punteggio fissato sull’1-1 a fine primo tempo. Inizia la ripresa ed il Milan parte forte e trova subito il gol grazie alla grande azione personale di Leao e con Giroud che finalizza. Non finisce qua, perché Leao ha ancora qualcosa da dire, o meglio, da fare. Super gol del portoghese e 3-1 Milan. Inzaghi dalla panchina reagisce ed azzecca, forse troppo tardi, i cambi: dentro Dzeko al posto di Correa ed il bosniaco mette a segno il gol del 3-2. Punteggio che rimarrà invariato, con Maignan assoluto protagonista negli ultimi minuti di gara con delle parate miracolose. Ora per il Milan, testa all’impegno di martedì, in Austria, contro il Salisburgo.

Milan, Red Bird parte con il botto: triplo rinnovo

Il Milan di Red Bird è partito con il botto, con la firma dei rinnovi di 3 giocatori ormai imminente. I tifosi dunque potranno stare tranquilli, dato che non si verificherà più un Donnarumma oppure un Kessié 2.0. Stando infatti alle ultime di mercato, la dirigenza rossonera è pronto a rinnovare i contratti di Rade Krunic, Pierre Kalulu ed Ismael Bennacer.

Dopo il rinnovo dei tre, la dirigenza concentrerà tutte le sue forze per affrontare l’argomento contratto con Rafael Leao e tutto il suo entourage. In scadenza nel 2024, durante il corso dell’estate i rossoneri hanno respinto per più volte gli assalti di club prestigiosi come PSG e Chelsea. Chissà dunque quali saranno i prossimi movimenti in casa Milan, con il rinnovo di Leao che ora inizia ad essere una priorità, soprattutto dopo la prestazione contro l’Inter.