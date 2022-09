Elodie stella del Festival di Venezia: tacchi e vestito da sogno – VIDEO

Elodie incanta il Festival di Venezia, la cantante si presenta con un look dove il nero è il colore predominante: fascino magnetico

Sembrano non esserci assolutamente più limiti per Elodie, diventata già da tempo una delle cantanti più in voga sulla scena italiana e ormai lanciata ad essere un personaggio a 360 gradi. L’interprete romana è sempre più nel cuore degli ammiratori, con un fascino già iconico e inconfondibile.

Elodie, una estate da ricordare per sempre: ora approda anche al cinema

Per lei, è stata una estate 2022 assolutamente da ricordare. Ancora una volta, ha spopolato nelle radio con un suo ennesimo tormentone stagionale, ‘Tribale‘, e non è certo finita qui. Sta infatti per uscire nelle sale il suo debutto cinematografico, ‘Ti mangio il cuore‘, diretto da Pippo Mezzapesa. Tratto da un libro ononimo, il film narra la storia di due famiglie rivali nella malavita pugliese, la cui faida si incendierà fino a divampare in una vera e propria guerra per via di un amore proibito tra due giovani delle opposte fazioni. Le prime immagini derivate dai trailer hanno fatto già intuire che il fascino devastante di Elodie, come sempre, la farà da padrone. C’è grande curiosità, per la prima del film che sarà proiettata al Festival del Cinema di Venezia. Dove Elodie si presenta, manco a dirlo, in grandissimo spolvero.

Elodie, eleganza sopraffina e sguardo che sconvolge: fan in delirio

Un elegantissimo abito nero, con tanto di mantella, incornicia alla perfezione la sua figura. Il total black esalta la sensualità di Elodie come non mai, il suo sguardo magnetico e seducente non lascia scampo e non ammette repliche, come sempre. Una visione di pochissimi secondi, ma sufficiente a infiammare il cuore dei tantissimi ammiratori (ormai Elodie sfiora i 3 milioni di followers su Instagram, una cifra che ne fa una delle principali celebrità italiane). Incoraggiamenti e complimenti non mancano di certo, la platea social tributa una vera e propria ovazione alla 32enne romana, che, dopo una lunga gavetta e la fama arrivata grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha ormai raggiunto vette assolute. I messaggi che affollano la sua bacheca sono come sempre entusiasti: “Sei sempre magica e magnetica”, “Spostatevi, da oggi abbiamo una papessa”, “Nella prossima vita voglio rinascere come lei”, “Sei una bomba”. Non resta che ammirarla sul red carpet e perdersi definitivamente nel suo fascino illegale.