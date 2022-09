Giorgia Palmas, il perizoma incanta tutti a riva: scatto magnetico

Il saluto all’estate di Giorgia Palmas manda in tilt la community: look minimal, la showgirl è splendida.

Una estate fantastica, di certo unica, che andava salutata con uno scatto di quelli sensazionali da parte di una donna davvero molto amata e seguita ormai da tanti anni.

Quando si parla di Giorgia Palmas i complimenti si sprecano. Accade ormai da anni, fin dagli esordi. Fra tv, spettacolo e lavori nel mondo della moda e della pubblicità, il suo successo è stato repentino, e per certi versi clamoroso. L’hanno cercata proprio tutti. Merito di quel fisico fantastico, di un sorriso travolgente e di un fascino che non è mai passato inosservato. Quella carriera è poi andata avanti a gonfie vele, e si è trasformata anche in un successo social che le garantisce un seguito importante.

In una estate per lei magica, quella delle nozze con l’ex nuotatore Filippo Magnini, non sono mancati gli scatti da sogno. L’ultimo post, per salutare la stagione calda, è infatti un inno alla bellezza e all’eleganza. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata allo scatto. Siamo certi che sarà difficile anche per voi non lasciare un like o un commento.

Giorgia Palmas saluta l’estate: scatto da urlo

Da Miami alla sua amata Sardegna, in un tour fra spiagge fantastiche per godere del caldo dell’estate e festeggiare nel migliore dei modi le nozze con Magnini. L’ex campione del mondo, considerato uno dei nuotatori più forti della storia, e la splendida showgirl, hanno postato molti scatti dopo il matrimonio da sogno.

Fra spiagge, sorrisi e divertimento, non mancano i commenti ad una coppia bellissima e molto amata. L’ultima foto però è incredibile. La Palmas saluta l’estate, e lo sottolinea sotto ad una foto che fa incetta di reazioni. Like, commenti, fiamme e cuori, perche quella istantanea in bianco e nero di spalle, con un costume strettissimo, evidenzia forme ed eleganza di una donna bellissima.

Il risultato è ben evidente. In poche ore arrivano circa 200 commenti, e molti sottolineano la scelta della Palmas che è riuscita nuovamente a fare centro, lasciando tutti a bocca aperta con eleganza ed un fisico o da sogno. Del resto quando si parla di lei è lecito attendersi bellezza e scatti incantevoli, perché il suo fascino ormai da anni la rende una delle donne più seguire e mate dagli italiani.